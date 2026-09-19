النصر به مهاجم گل نزن استقلال دل بست؛ مأموریت نازون در لیبی

به گزارش خبرنگار مهر، داکنز نازون مهاجم سابق و اهل هائیتی تیم فوتبال استقلال پس از یک فصل حضور در این تیم و همزمان با وقوع جنگ تحمیلی سوم علیه کشورمان حاضر به بازگشت به ایران و ادامه همکاری با آبیپوشان نشد. نازون که با استقلال قرارداد داشت در ادامه قرارداد خود را به صورت یکطرفه فسخ کرد و از جمع شاگردان سهراب بختیاریزاده جدا شد.
این مهاجم ۳۲ ساله شب گذشته (جمعه ۲۷ شهریور) با امضای قراردادی جدید به تیم فوتبال النصر لیبی پیوست تا پس از جدایی از استقلال فصل جدید دوران حرفهای خود را در فوتبال لیبی دنبال کند.
رسانه عربی «messisporat» نوشت: لیگ لیبی در جذب بازیکنان سرشناس گام دیگری برداشت و باشگاه النصر لیبی با نازون مهاجم تیم ملی هائیتی قرارداد امضا کرد تا خط حمله خود را برای فصل جدید تقویت کند.
نازون که بهترین گلزن تاریخ تیم ملی هائیتی محسوب میشود از تجربه بینالمللی قابل توجهی برخوردار است و حضور او میتواند قدرت هجومی النصر را افزایش دهد.
این مهاجم هائیتی در آخرین مرحله مقدماتی جام جهانی در ۱۰ بازی موفق به ثبت ۶ گل و ۲ پاس گل شد و توانایی خود برای تأثیرگذاری مقابل حریفان مختلف را نشان داد.
باشگاه النصر امیدوار است نازون با تکیه بر تجربه بینالمللی و توانایی گلزنی خود، به مهرهای تأثیرگذار در خط حمله این تیم تبدیل شود انتقالی که در ادامه روند جذب بازیکنان باتجربه و سرشناس توسط باشگاههای لیگ لیبی انجام شده است.
لازم به ذکر است که باشگاه النصر در حالی با جذب نازون امیدوار به تقویت خط حمله خود است که این مهاجم در ۱۹ بازی برای استقلال تنها موفق به ثبت ۲ گل و ۲ پاس گل شد و در طول فصل بیستوپنجم لیگ برتر نیز اضافهوزن او در جریان مسابقات بارها به چشم آمد.
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