برخورد با دستگاه هایی که در حفظ امنیت سایبری کوتاهی داشتند

سید محمد امین آقامیری در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه از آنجا که فرماندهی امنیت سایبری کشور بر عهده مرکز ملی فضای مجازی است، در یکسال اخیر چندبار شاهد حمله سایبری و به ارگان‌های مختلف بودیم، مرکز برای ارتقای امنیت سایبری و ساماندهی آن چه برنامه‌ای دارد، گفت: مسئولیت حفاظت و پیاده سازی ضوابط و مقررات ابلاغ شده بر عهده بالاترین مقام دستگاه است؛ یعنی چارچوب قوانین، ضوابط و دستورالعمل توسط مرکز ملی مشخص و توسط دستگاه پیاده‌سازی می‌شود.

آقامیری افزود: حال در این بین اگر دستگاهی در پیاده سازی دستورالعمل قصوری داشته باشد و یا ترک فعل صورت گرفته باشد، با آن دستگاه برخورد خواهد شد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی ادامه داد: حملات سایبری که در این مدت رخ داده، برخی به دلایل طراحی و معماری بوده و برخی دیگر به دلیل هجمه‌های دشمنان بوده است. خیلی سربسته عرض می‌کنم در شرایطی که ما شاهد توسعه جدی این حوزه هستیم، دشمن حرکت‌های متعدد و وسیعی را در یکسال گذشته انجام داده ولی خداروشکر اکثراً مدیریت شده و در برخی موارد هم اتفاقات ناگواری رخ داده است.

وی ضمن بیان این مطلب که اجرای دستورالعمل حریم خصوصی می‌تواند در حفظ داده‌های مردم برای مقابله با حملات سایبری مؤثر باشد، ابراز امیدواری کرد که با بهبود سطح امنیت در دستگاه‌های مختلف و رعایت نکات شاهد حملات سایبری و مواردی از این دست نباشیم.