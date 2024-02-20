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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۴:۴۱

حملات قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به مناطقی در غزه

حملات قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی به مناطقی در غزه

قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی سواحل شهر غزه را گلوله باران کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، قایق‌های جنگی رژیم صهیونیستی بامداد سه شنبه مناطق ساحلی نوار غزه در کنار دریای مدیترانه را زیر آتش گرفتند.

خبرنگار شبکه خبری الجزیره از غزه گزارش داد که ساعاتی قبل قایق‌های جنگی ارتش رژیم صهیونیستی حملاتی را علیه سواحل مرکزی نوار غزه انجام دادند.

ساعاتی پیش نیز، منابع فلسطینی گزارش دادند که در جریان بمبارن اردوگاه النصیرات در مرکز نوار غزه توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی، سه فلسطینی شهید شدند.

وزارت بهداشت نوار غزه در یک صد و سی و ششمین روز از جنگ علیه این منطقه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته ۹ جنایت جدید در مناطق مختلف نوار غزه انجام داد که منجر به شهادت ۱۰۷ نفر و زخمی شدن ۱۴۵ نفر دیگر شد.

در این بیانیه آمده است: با احتساب شهدای جدید، شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از هفتم اکتبر (۱۵ مهر) تا به امروز به ۲۹ هزار و ۹۲ نفر افزایش یافت.

وزارت بهداشت غزه همچنین آخرین آمار مجروحان این جنایات را طی ۲۴ ساعت گذشته ۶۹ هزار و ۲۸ تن اعلام کرد.

کد مطلب 6032329

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