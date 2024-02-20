به گزارش خبرگزاری مهر، رهبران کلیسای اسقفی متدیست آفریقا، یکی از قدیمی‌ترین و برجسته‌ترین فرقه‌های مسیحی سیاه‌پوست در این کشور، این هفته از کاخ سفید خواستند تا به کمک‌های مالی خود به رژیم اسراییل پایان دهد.

این بیانیه توسط شورای اسقفان کلیسا، شعبه اجرایی آن، صادر شد و توسط چهار اسقف ارشد، از جمله رییس شورا، اسقف استافورد جی ان ویکر، امضا شد.

خبرگزاری سما فلسطین به نقل از روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد که شورای کلیسای اسقفی متدیست آفریقا با امضای طوماری متشکل از چهار تن از اعضای ارشد کلیسای اسقفی از جمله استافورد ویکر، رهبر این فرقه مسیحی خواستار پایان دادن کاخ سفید به کمک مالی به رژیم اسراییل و توقف جنگ در غزه شدند.

در بیانیه رهبران کلیسای اسقفی آمریکا آمده است: «اسراییل غیرنظامیان فلسطینی را در رفح به وحشت انداخته، آنان را از غذا، سرپناه و خدمات درمانی محروم کرده و در پی کشتار آنان است و واشنگتن با حمایت تسلیحاتی از اسراییل در کشتار فلسطینیان شریک است.»

گفتنی است که فرقه مسیحی کلیسای اسقفی متدیست در آمریکا در حدود ۳ میلیون پیرو در جهان دارد.