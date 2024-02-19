  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱:۲۹

تجاوز نظامی جدید آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن

تجاوز نظامی جدید آمریکا و انگلیس به الحدیده یمن

جنگنده‌های متجاوز آمریکایی و انگلیسی بامداد سه‌شنبه منطقه «سردود» در ناحیه «الکلدان» در استان الحدیده را هدف حمله قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، در تازه‌ترین موج تجاوز آمریکا و انگلیس به یمن، منطقه «سردود» در ناحیه «الکلدان» در استان الحدیده در یک مرحله هدف حمله هوایی قرار گرفت.

پیش از این نیز، جنگنده‌های آمریکا و انگلیس منطقه الجبانه در استان الحدیده را بمباران کرده بودند.

گفتنی است که آمریکا و انگلیس بامداد ۲۱ دی‌ماه در پی قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، حمله به مواضع ارتش یمن و انصارالله را آغاز کردند. این حملات پس از آن انجام شد که ارتش یمن طی هفته‌های گذشته در حمایت از مقاومت ملت فلسطین در نوار غزه چند کشتی رژیم صهیونیستی یا کشتی‌های حامل کالا که عازم سرزمین‌های اشغالی بود را در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب هدف قرار داد.

نیروهای ارتش یمن متعهد شده‌اند تا زمانی که رژیم اسرابیل حملات خود به غزه را متوقف نکند، حملات به کشتی‌های این رژیم یا کشتی‌های عازم سرزمین‌های اشغالی را در دریای سرخ ادامه خواهند داد.

نیروهای ارتش یمن تاکید کرده‌اند که کشتیرانی در خلیج عدن و دریای سرخ برای سایر کشتی‌ها آزاد است و آنها از امنیت کامل برخوردار هستند.

کد مطلب 6032322

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها