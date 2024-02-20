جزییات آزمون دستیاری تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۳ در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر شد.

شرایط عمومی و اختصاصی لازم برای پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی اعلام شده است.

شرایط عمومی:

داوطلبانی مجاز به شرکت در آزمون هستند که دارای شرایط عمومی زیر در تمام ادوار تحصیلی و مراحل شغلی باشند:

الف) برخورداری از سلامت و توانایی جسمی به تناسب رشته انتخابی و عدم اعتیاد به مواد مخدر

ب) واجد کلیه شرایط عمومی متداول در آزمون های مختلف کشور

ج) اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان مندرج در قانون اساسی

د) پذیرفتن قانون اساسی و عدم مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ایران

ه) عدم وابستگی تشکیلاتی به احزاب و گروه های محارب و ملحد و هواداری از آنها

و) نداشتن سوءپیشینه کیفری

ز) عدم اشتهار به فساد اخلاقی

شرایط اختصاصی:

الف) داشتن مدرک دکتری عمومی دندانپزشکی، یا دانشجویان سال آخر دندانپزشکی عمومی مشروط بر این که تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ فارغ التحصیل شده و مشمول یکی از بندهای زیر باشند:

۱- مشمولان آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۷». داوطلبان فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند. جزییات آیین نامه در سایت gta.behdasht.gov.ir موجود است.

توجه: دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس موارد مندرج در بند ۱-۳ ماده ۳ به غیر از بند «ط» این آیین نامه و رعایت سایر شرایط آیین نامه، می توانند از تسهیلات این آیین نامه بهره‌مند شوند. در غیر این صورت، استفاده از تسهیلات آیین نامه مذکور برای ایشان امکانپذیر نیست.

۲- دانشجویان دندانپزشکی عمومی متأهل (به استناد قانون تسهیل ازدواج جوانان). این افراد در صورتی که از این فرصت در دوره دانشجویی استفاده نکرده باشند، می توانند حداکثر تا یک سال پس از فراغت از تحصیل، از این تسهیلات استفاده کنند. داوطلبان فقط یک نوبت می توانند با استفاده از این تسهیلات در آزمون شرکت کنند.

۳- دانشجویان دندانپزشکی عمومی که (به هر دلیل) از انجام خدمات طرح نیروی انسانی معاف هستند. این افراد در صورت قبولی، باید گواهی معافیت های مورد اشاره را به دانشگاه محل قبولی ارائه کنند. در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن خواهد شد.

تبصره ۱: دانشجویان سال آخر در صورت قبولی در آزمون، چنانچه تا تاریخ اعلام شده فارغ التحصیل نشوند، قبولی آنان لغو خواهد شد.

تبصره ۲: دانشجویان فقط یک بار «دانشجوی سال آخر» محسوب شده و می توانند با این عنوان در آزمون شرکت کنند؛ خواه تنها از پایان نامه دفاع نکرده یا واحد باقیمانده داشته باشند.

تبصره ۳: تاریخ ارزشیابی مدرک تحصیلی دانش آموختگان دندانپزشکی خارج از کشور توسط وزارت بهداشت، تاریخ فراغت از تحصیل محسوب می شود.

۴- مشمولان خدمت نظام وظیفه (شامل دانشجویان سال آخر و فارغ التحصیلان در فرجه یک ساله یا در حین خدمت) که از نظر مقررات وظیفه عمومی مرتکب تخلفی نشده اند (موضوع مصوبه سی و چهارمین جلسه شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی وزارت بهداشت مورخ ۱۴۰۱/۰۶/۱۵).

ب) ارائه گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی (مربوط به فارغ التحصیلان مقطع دندانپزشکی عمومی)

۱: ارائه گواهی معافیت یا پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی)

۲: مشمولان قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در صورتی که خدمات موضوع قانون مذکور را حداکثر تا ۳ ماه بعد از تاریخ فراغت از تحصیل و در مناطقی با ضریب محرومیت چهارپنجم و محرومتر شروع کرده و در صورت قبولی در آزمون، خدمت مشمول تا زمان شروع دوره دستیاری تداوم یابد.

۳: ارائه گواهی نشاندهنده پایان خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان (طرح نیروی انسانی) حداکثر تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ که به تأیید معاونت های توسعه، بهداشتی، درمان یا آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مربوطه رسیده باشد. این افراد در صورت قبولی، موظف به ارائه گواهی پایان طرح هستند و در غیر این صورت، قبولی آنان کان لم یکن تلقی خواهد شد.

گواهی مربوط به وضعیت طرح نیروی انسانی که توسط شبکه بهداشت و درمان یا سازمان نظام پزشکی صادر شده باشد، پذیرفته نمی شود.

ج) استفاده کنندگان از سهمیه مناطق محروم، بومی، تعهد خاص، استانی و قانون برقراری عدالت آموزشی در دوره دندانپزشکی عمومی با رعایت ضوابط مندرج در قوانین مربوطه می توانند در آزمون شرکت کنند.

۱: ارائه گواهی اشتغال به کار در حال حاضر از استان محل تعهد یا گواهی پایان تعهدات استانی برای افرادی که از سهمیه استانی در مقطع دکتری عمومی دندانپزشکی استفاده کرده اند، با رعایت تمام مقررات شرکت در آزمون، الزامی است.

۲: بر اساس «قانون اصلاح بند ۳ ماده واحده قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۹۲/۷/۱۰» مجلس شورای اسلامی، دانش آموختگان رشته دندانپزشکی عمومی که با استفاده از قانون مذکور در آزمون سراسری پذیرفته شده اند، تنها در صورت گذراندن حداقل نیمی از دوره تعهد خود می توانند در آزمون ورودی دوره های تخصصی شرکت کنند.

تبصره: این مصوبه شامل ورودی های سال ۱۳۹۳ و پس از آن می شود و ورودی های پیش از آن مشمول این محدودیت نیستند.

۳: توزیع متعهدانی که با استفاده از این سهمیه در دوره دندانپزشکی عمومی پذیرفته شده و در آزمون پذیرش دستیار تخصصی قبول می شوند، بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بوده و صرفنظر از نوع تعهد دوره دستیاری، به عنوان متخصص به استان محل تعهد دوره عمومی معرفی می شوند. جزییات این آیین نامه در بخش مصوبات و آیین نامه های وزارت بهداشت موجود است.

د) مشخص بودن وضعیت خدمت نظام وظیفه عمومی - ویژه آقایان

ه) برای شرکت در آزمون محدودیت سنی وجود ندارد.

و) امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی و Ph.D در رشته های دیگر تخصصی بالینی، به شرط پرداخت شهریه و پس از انجام کامل تعهدات قانونی، بلامانع است.

ز) امکان ورود و ادامه تحصیل دانش آموختگان رشته های تخصصی بالینی به رشته های تخصصی پایه (بیماری های دهان و فک و صورت و آسیب شناسی دهان و فک و صورت) به شرط عضویت در هیأت علمی، بلامانع است.

شیوه اجرایی آزمون سی و هشتمین دوره دستیاری تخصصی دندانپزشکی

داوطلبان می توانند از ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۱۴ اسفند تا ساعت ۱۲ ظهر دوشنبه ۲۱ اسفند ۱۴۰۲ با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی و ارسال مدارک (که آنها را پیشتر اسکن و آماده کرده اند) و تکمیل فرم ثبت نام، برای شرکت در آزمون نام نویسی کنند.

تذکر ۱: در صورت عدم ارسال یا نقص مدارکِ مربوط به سهمیه در بازه ثبت نام (و زمان ارفاقی تکمیل مدارک)، سهمیه مورد درخواست برای داوطلب لحاظ نخواهد شد.

تذکر ۲: پس از پایان مهلت ثبت نام، تغییر سهمیه به هیچ وجه امکان پذیر نیست.

آزمون سی و هشتمین دوره دستیاری تخصصی دندانپزشکی رأس ساعت ۹ صبح پنجشنبه ۴ مردادماه ۱۴۰۳ در تعدادی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور برگزار می شود.

نتایج اولیه و اسامی واجدان شرایط پذیرش، پس از آماده شدن توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی، از طریق سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی اعلام خواهد شد.

تبصره ۱: کسب نمره حد نصاب برای کلیه سهمیه ها تابع مقررات مربوط به خود است.

تبصره ۲: متقاضیان واجد شرایط استفاده از سهمیه های رزمندگان و استعداد درخشان، در صورت کسب حد نصاب پذیرش داوطلبان آزاد در رشته/ محل انتخابی، به صورت آزاد پذیرش خواهند شد.

به عبارت دیگر، رشته/ محل های انتخابی این داوطلبان ابتدا همانند داوطلبان آزاد مورد سنجش قرار می گیرد و در صورت قبولی، جزء پذیرفته شدگان آزاد محسوب می شوند و در صورت پذیرفته نشدن، در بالاترین اولویت ممکن در سهمیه های مورد اشاره به رقابت می پردازند.

رشته/محل انتخابی هر داوطلب، ابتدا در سهمیه آزاد سنجش شده و در صورت عدم قبولی، آن رشته/ محل با لحاظ کردن سهمیه مورد بررسی قرار می گیرد و در صورت عدم قبولی، این فرآیند برای اولویت انتخابی بعدی داوطلب تکرار می شود.

کارنامه حاوی نمره و رتبه (صرف نظر از این که داوطلب مجاز یا غیر مجاز به انتخاب رشته باشد) از طریق سایت در اختیار داوطلبان قرار می گیرد و تنها داوطلبانی که ضمن دارا بودن سایر شرایط، موفق به احراز نمره حد نصاب علمی شوند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود و می توانند رشته/ محل های مورد علاقه خود را به ترتیب اولویتِ دلخواه، در فرم انتخاب رشته/ محلی

که در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی همراه کارنامه به آنها ارائه می شود، انتخاب کنند.

داوطلب می تواند یک رشته را در تمام دانشگاه ها یا ترکیبی از چند رشته را در چند دانشگاه، انتخاب کند.

تذکر: در صورتی که داوطلب اقدام به انتخاب رشته/ محل نکند، منصرف محسوب شده و واجد شرایط پذیرش نخواهد بود.

سهمیه های آزمون سی و هشتمین دوره دستیاری تخصصی دندانپزشکی شامل دو گروه سهمیه های اصلی: الف - سهمیه آزاد، ب - سهمیه رزمندگان، ج - سهمیه بومی و سهمیه های مازاد: الف - سهمیه مشمولان آیین نامه «تسهیل ادامه تحصیل دانشجویان استعداد درخشان به مقاطع بالاتر مصوب ۱۴۰۰/۰۹/۲۷» (تا معادل ۱۰ درصد ظرفیت پذیرش سهمیه آزاد). ب- سهمیه کادر نیروهای مسلح (تا ۲.۵ درصد ظرفیت کل)