کاهش ۲۵ میلیون لیتری در مصرف بنزین با خودروهای CNG سوز

سید حمید حسینی عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و ایران در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره معضل ناترازی بنزین و راهکار برون رفت از این شرایط گفت: ناترازی بنزین هم اکنون در کشور ما به یک معضل تبدیل شده است برای مهار این ناترازی بنزین ما نمیتوانیم به سرعت پالایشگاه بسازیم تا با افزایش تولید این ناترازی را مهار کنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر نمیتوانیم به این روند مصرف در کشور ادامه دهیم زیرا این رویه ما را با ناترازی مواجه کرده است. لذا در این شرایط باید یک مجموعهای از راهکارها را در کنار یکدیگر استفاده کنیم تا بتوانیم بر ناترازی بنزین فائق آییم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: برای رفع ناترازی در ابتدا باید تلاش کنیم که خودروهای ساخت داخل را ترغیب کنیم که به سمت تولید خودروهای بهینه با استفاده سوخت کمتر و با استاندارد بالاتر حرکت کنند. در واقع ما باید خودروهایی داشته باشیم که در هر ۱۰۰ کیلومتر ۳ تا ۴ لیتر بنزین مصرف کنند نه اینکه در هر ۱۰۰ کیلومتر ۱۲ تا ۱۰ لیتر بنزین استفاده داشته باشند.
حسینی در ادامه گفت: راهکار دیگر واردات خودروهای هیبریدی و برقی به کشور است که نیاز به مصرف بنزین نداشته باشند. علاوه بر این باید مصرف خودروهای سیانجی را در کشور باز هم رونق دهیم زیرا سی انجی میتواند به اندازه ۲۴ تا ۲۵ میلیون لیتر مصرف بنزین ما را کاهش دهد.
وی در ادامه بیان کرد: استفاده از گاز و خودروهای سیانجی در سیستم حمل و نقل کشور میتوانند مصرف بنزین ما را تا حدودی کاهش دهد و در کنار آن میتوانیم اقدام به بهسازی پالایشگاهها نیز بکنیم.
دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق ادامه داد: ما پالایشگاههایی در کشور داریم که تولید بنزین آنها بسیار پایین است اگر به جای ساخت پالایشگاه جدید به سمت بهسازی پالایشگاههای موجود در کشور حرکت کنیم سریعتر میتوانیم به نتیجه برسیم تا بخواهیم یک پالایشگاه جدید را از صفر پایه گذاری کنیم.
حسینی با بیان اینکه از سوی دیگر برای ایجاد پالایشگاه جدید نه بودجه به اندازه کافی در اختیار داریم و نه زیرساخت و امکانات لازم را میتوانیم فراهم کنیم افزود: پالایشگاههایی مثل پالایشگاه تهران و پالایشگاه بندرعباس را میتوانیم با سرمایهگذاری خیلی کمتر بهسازی کنیم و بنزین بهتری در آنها تولید کنیم. اقدام بعدی که میتوانیم انجام دهیم این است که اقدام به واردات بنزین به صورت موقت کنیم.
این عضو اتاق بازرگانی ایران در ادامه خاطرنشان کرد: از سوی دیگر میتوان روزانه ۴ تا ۵ میلیون لیتر بنزین سوپر تولید و مصرف کرد. ولی تولید بنزین سوپر در کشور نداریم به این دلیل که وزارت نفت اجازه نمیدهد این بنزین در کشور تولید شود.
حسینی در ادامه بیان کرد: عدهای از بخش خصوصی در کشور علاقه دارند بنزین سوپر وارد و به فروش برسانند ولی وزارت نفت جلوی این اقدام را گرفته است. در صورتی که این مسئله به هیچکس ضربهای وارد نمیکند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: کسانی که ماشینهای ۱۰ میلیاردی و ۲۰ میلیاردی سوار میشوند برایشان اهمیتی ندارد که بنزین سوپر استفاده کنند. وزارت نفت کاری را که خودش نمیتواند انجام دهد جلوی دیگران را نیز میگیرد. با استفاده از بنزین سوپر میتوان بخشی از مشکلات وزارت نفت را هم کم کرد.
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