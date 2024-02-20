به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فضل الله عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان در گفت و گو با شبکه الجدید لبنان تصریح کرد که اشغالگران تمامی انواع فشارهای نظامی را برای اطمینان بخشیدن به شهرک نشینان صهیونیست انجام میدهند، اما جبهههای لبنان و عراق و سوریه و دریای سرخ به عنوان جبهههای پشتیبان [آرمان فلسطین] به وظایف خود عمل میکنند.
وی در این گفت و گو تاکید کرد که دشمن همواره به دنبال تجاوز به لبنان در عرصه میدانی است، اما مقاومت به این تجاوزها واکنش نشان میدهد. صهیونیستها همواره تلاش دارند از ضوابطی که مقاومت برای آنها تعیین میکند، فرار کنند.
این عضو ارشد حزب الله هدف از عملیات مقاومت را توقف تجاوز به غزه دانست و تاکید کرد: این تصمیم در اختیار واشنگتن قرار دارد، لذا ما آمریکاییها را شریک تمامی جنایتها و کشتارها در غزه میدانیم، چون آنها قادر به توقف این جنایتها هستند.
فضل الله با اشاره به اینکه مقاومت خود را برای تمامی سناریوها و بدترین احتمالها آماده کرده است، تاکید کرد که اهداف نظامی اشغالگران در فلسطین و لبنان در نتیجه صلابت مقاومت یکی پس از دیگری سقوط میکند و دشمن در شرایطی نیست که بتواند شروط خود را به دیگران دیکته کند.
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