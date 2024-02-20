رییس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.