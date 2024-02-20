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۱ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۰۶

در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران؛

رییس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

رییس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

در سومین روز از نمایشگاه رسانه‌های ایران بابک محمودی، رییس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانه‌های ایران، بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات از غرفه خبرگزاری مهر در این نمایشگاه بازدید کرد.

جزئیات مصاحبه با بابک محمودی، رئیس سازمان امداد و نجات به زودی در خبرگزاری مهر منتشر می‌شود.

کد مطلب 6033056

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