رییس فراکسیون محیط زیست مجلس از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رفیعی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در سومین روز از نمایشگاه رسانه های ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر مستقر در نمایشگاه رسانههای ایران؛ سمیه رفیعی رئیس فراکسیون محیط زیست مجلس در سومین روز از نمایشگاه رسانههای ایران از غرفه خبرگزاری مهر بازدید کرد.
جزئیات مصاحبه با رفیعی به زودی در خبرگزاری مهر منتشر میشود.
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