برخورد با مسئولان دولتی مداخله کننده در انتخابات در مشگین شهر

بابک نونهال در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در راستای پیشگیری از وقوع جرائم انتخاباتی مدیران دستگاه های اجرایی، هیئت های اجرایی، ناظرین، وسایر کامندان دولت در امر انتخابات، باید اصل بی طرفی را رعایت کنند.

وی خاطرنشان کرد: با هر شخصی در هر جایگاهی و سمت اداری که برخلاف مقررات قصد مداخله در فرایند انتخابات اعم از هدایت جلسات، سخنرانی ها با استفاده از عنوان یا استفاده از اموال دولتی به نفع یا ضرر احدی از دواطلبین را داشته باشند دستگاه قضایی قاطعانه وبدون اغماض برخورد خواهد کرد.

نونهال انتشار تصاویر و فیلم دخالت غیر قانونی مسئولان دولتی در امر انتخابات را یادآور شد و بیان کرد: در بستر فضای مجازی و همچنین گزارش واصله برابر ماده ۷۳ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دادسرای ویژه رسیدگی به جرائم انتخاباتی برای مسئولان دولتی مداخله کننده غیرقانونی پرونده قضایی تشکیل شد که در سریع ترین وقت ممکن به طریق فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.