به گزارش خبرگزاری مهر، مالک رحمتی با اشاره به سفر اخیر رئیس جمهور کشورمان به ترکیه و امضای ۱۰ تفاهم‌نامه همکاری در جریان این سفر، گفت: محور سیاست خارجی ما در دولت سیزدهم، توسعه مناسبات با همسایگان است و همه برنامه‌ریزی‌ها برای یک اتفاق بزرگ در این زمینه انجام شده است.

وی با اشاره به مرز ۲۴۱ کیلومتری آذربایجان شرقی با کشورهای همسایه، گفت: نگاه ما به نوار مرزی استان، نگاه اقتصادی است و این منطقه برای ما نقطه کلیدی برای توسعه و رشد اقتصادی است که باید با مشارکت بخش خصوصی آن را احیا کنیم.

رحمتی خاطرنشان کرد: باید کمک کنیم اتاق بازرگانی مشترک ایران و ترکیه در تبریز مستقر باشد، زیرا تبریز محور تعاملات بین‌المللی ایران در منطقه شمال غرب است و برای برخورداری حداکثری از این ظرفیت باید این امر را محقق کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی، حوزه گردشگری را زمینه دیگری برای همکاری دو کشور ذکر کرد و گفت: با توجه به علاقه مندی مردم دوکشور به سفر به خاک همدیگر، باید گام‌های مهمی در زمینه توسعه گردشگری برداریم که آماده هر گونه همکاری در این زمینه هستیم و لازم است در این زمینه یک برنامه مشترک عملیاتی طراحی و اجرا شود.

وی اظهار داشت: آذربایجان شرقی، استانی صنعتی و فرصتی بزرگ برای کمک به توسعه روابط است و بسیاری از کارخانه‌های ما می‌توانند با همتایان ترک خود برای تهیه مواد اولیه و تولید مشترک و یافتن بازار مشترک همکاری کنند.

رحمتی با تاکید بر لزوم تلاش و همکاری برای توسعه زیرساخت‌های مشترک میان ایران و ترکیه، گفت: هر دو کشور به دنبال منافع ملی خود هستند و وظیفه ما کمک به تحقق آن است و باید آن را عملیاتی کنیم.

وی افزود: معتقدیم منطقه با جز همکاری مشترک توسعه نمی‌یابد و ما توسعه همسایگان را توسعه خودمان تلقی می‌کنیم.

استاندار آذربایجان شرقی از تصمیم استان برای برگزاری نشست سفرای کشورهای همسایه در تبریز خبر داد و گفت: برگزاری این نشست، مستلزم تشکیل کمیته‌های تخصصی و آماده‌سازی اسناد همکاری در حوزه‌های همکاری بویژه حوزه اقتصادی و گردشگری است.

وی تصریح کرد: تشکیل این نشست بر محوریت بخش خصوصی است و وظیفه ما تنها حمایت از فعالیت آنان است و اگر بتوانیم بخش خصوصی دو کشور را به هم وصل کنیم، به هدف خود نائل شده‌ایم.

رحمتی گفت: نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال غرب کشور با همکاری معاونت اقتصادی استانداری تا پایان امسال چند جلسه تخصصی درخصوص توسعه روابط خارجی را برگزار کند.

سرکنسول جمهوری ترکیه در تبریز هم در این دیدار بر عزم جدی خود برای کمک به توسعه روابط دوجانبه تاکید کرد و گفت: در هفته‌های اخیر روابط بین دو کشور شتاب گرفته و ماه گذشته نشست کمیسیون همکاری‌های دوجانبه ایران و ترکیه با حضور سران دو کشور برگزار شد.

چتین تانر افزود: این اتفاق گام بزرگی در راستای کمک به ارتقای سطح روابط دوجانبه و عزم دو طرف برای تعمیق مناسبات دو سویه بود.

وی خاطرنشان کرد: آذربایجان شرقی به دلیل ارزش‌های مشترک و شباهت‌های تاریخی می‌تواند در کمک به تعمیق مناسبات دوجانبه ایران و ترکیه نقش پیشرو داشته باشد.

سرکنسول ترکیه در تبریز، حضور دانشجویان ایرانی و ترکیه‌ای در دانشگاه‌های همدیگر را به عنوان پل ارتباطی دو کشور دانست و گفت: اگر بتوانیم نقاط مشترک پیدا کنیم می‌توانیم توسعه مناسبات را سرعت ببخشیم.

وی خاطرنشان کرد: با وجود فاصله تا رسیدن به حجم مبالادت تجاری ۳۰ میلیارد دلاری هدف گذاری شده بین دو کشور، معتقدیم می‌توانیم آن را محقق کنیم و آرزوی تحقق آن را در آینده نزدیک داریم.