بازگشت قویترین مردان به تلویزیون/نصیرزاده: با حمایت آنها رییس شدم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی نصیرزاده رئیس فدراسیون بدنسازی در نشست خبری رقابت‌های قوی‌ترین مردان ایران، گفت: برخی‌ها حرف‌هایی زدند که خیلی دل آزرده شدم. من با تمام وجود تلاش کردم بهترین شرایط را برای قوی‌ترین مردان رقم بزنم اما حرف‌هایی زده شد که به خودم گفتم چرا باید التماس کنم و پیگیر باشم؟ با این صحبت‌ها خیلی دلسرد شدم. اگر شما فکر می‌کنید بهتر می‌توانید اداره کنید بسم الله بیایید این ورزش را اداره کنید.

وی افزود: وزارت ورزش کل بودجه‌ای که قرار است به ما بدهند ۳ میلیارد است که آن را هم هنوز نداده اند. هر جا هم می‌رویم می‌گویند شما فدراسیون پولداری هستید. از اینکه صحبت‌هایتان را در فضای مجازی می‌کنید واقعاً گلایه مندیم.

نصیرزاده در ادامه گفت: وضعیت اقتصادی کشور به شکلی است که هر جا برای اسپانسر می‌رویم کسی حاضر به کمک نمی‌شود و تا الان هم موفق به پیدا کردن حامی مالی نشده ایم. سعی ما این است این رقابت‌ها از تلویزیون پخش شود اما اگر به هر دلیلی نشد از یک پلتفرمی پخش خواهد شد. مسابقات مستریونیورس را هم قصد داریم در ارومیه برگزار کنیم.

وی ادامه داد: ما برای پول درآوردن کار نمی‌کنیم و هدفمان فقط این است که به شما ورزشکاران خدمت کنیم. من با حمایت قوی‌ترین مردان رئیس فدراسیون شدم اما الان برای من هیچ رشته‌ای فرق ندارد. خدا را شکر با کارهایی که انجام شد ذهنیت صدا و سیما نسبت به این رشته تغییر کرد و دیدگاه مدیران صدا و سیما نسبت به این رشته مثبت شده است.

نصیرزاده در پایان درباره دلایل مقاومت مسئولان صدا و سیما با پخش رشته قوی‌ترین مردان، گفت: ورزش ما پایگاه اجتماعی قوی دارد اما نگاه مسؤولان به این ورزش مثبت نیست و تلاش ما این بوده که این نگاه را تلطیف کنیم. اختلافات درون خانوادگی، حوادث تلخ و دوپینگ را مطرح می‌کردند اما خیلی از این مشکلات برطرف شده است.

محمود قراچورلو، رئیس کمیته قوی‌ترین مردان فدراسیون پرورش اندام در مورد برگزاری مسابقات قوی‌ترین مردان اظهار داشت: بعد از مدت‌ها قرار است دوباره مسابقات قوی‌ترین مردان ایران به قاب تلویزیون باز گردد و تمام تلاش مان را می‌کنیم که آیتم‌هایی در نظر گرفته شود که برای هر قشر مخاطبی جذاب باشد و آنها را پای تلویزیون بکشد.

وی گفت: برای ما بسیار مهم است که بیش از بعد قهرمانی، بعد پهلوانی را به تصویر بکشیم، چرا که این موضوع ماندگار خواهد بود و ورزشکاران هم باید این موضوع را در نظر بگیرند.

رئیس کمیته قوی‌ترین مردان گفت: یکی از شهرهای شمالی برای برگزاری مسابقه در نظر گرفته شده اما هنوز قطعی نشده است. در مورد آیتم‌ها هم هنوز آیتمی مشخص نشده و ممکن است، دچار تغییر شود.

قراچورلو در مورد جوایز در نظر گرفته شده، گفت:: اول تا هشتم به فینال صعود می‌کنند و نفرات اول تا سوم جوایز حائز اهمیتی دریافت خواهند کرد و و ۴ تا هشتم هم تلاش می‌کنیم جوایزی در شأن آنها در نظر گرفته شود.

وی در مورد اینکه پخش مسابقات چطور خواهد بود عنوان کرد: یک نهاد دیگر مسؤول پخش است و در حال رایزنی هستیم که به بهترین شکل پخش شود. در حال حاضر فقر مجوز پخش را گرفتیم.

وی در مورد اینکه گفته اید مسابقات مانند شو تلویزیونی است، عنوان کرد: اینطور نیست و همه بهترین‌های ایران هستند و بحث ما این بود که می‌خواهیم برای مخاطب جذاب شود و شاید یک آیتم چند بار تکرار شود. سعی می‌کنیم در داوری و چیدمان آیتم‌ها اشتباه نشود و همه در بهترین شرایط باشند.