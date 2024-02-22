استان: خراسان رضوی

خراسان رضوی حوزه انتخابیه: مشهد و کلات

مشهد و کلات شعار انتخاباتی: (آزموده را دوباره آزمودن خطاست، مردمی که تاریخ نمی‌دانند محکوم به تکرار آن خواهند شد)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مهدی ارباب یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- از خانواده معظم شهدا، پیروی خط رهبری، ۲۰ سال خدمت در دستگاه دولتی صنعت نفت وگاز در مشهد و جنوب کشور، آگاه به مسائل و مشکلات کشور و مردم، دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، گرایش بازاریابی،

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

ضعف در تعیین و پیگیری اهداف، قفلت از ظرفیت‌های موجود.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

مجلس شورای اسلامی می‌بایست در مشکلات کشور با توجه به مسائل سیاسی روز در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های دولتی وپیگیری آن نقش مؤثری ایفا کند و در رفع موانع و آسیب‌های وارده به اصلاحات قانونی و وضع قانون جدید مبادرت ورزند.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نمایندگان مجلس شورای اسلامی می‌بایست از تجمل گرایی پرهیز کنند و دست خوش مادیات و… نشوند چراکه باعث فراموشی وظیفه شده و از مسائل و سختی‌های مردم غافل می‌شوند و آلوده جریانات قدرت و ثروت خواهند شد.و برای جلو گیری از این امر شفافیت اموال و درآمدهای آنان لازم است

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

وقتی هدف در بین تمامی مسؤلین و دستگاه‌های دولتی، اجرایی و… مشترک باشد و دلسوزانه برای پیشرفت کشور ومردم و طبق بیانات مقام معظم رهبری و راهنمایی ایشان عمل شود مطمئناً شاهد رشد و پیشرفت و همراهی ملت خواهیم بود.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

متأسفانه این امر باعث جدایی ملت از دولت و حکومت می‌شود و مردم و دشمنان این نظام از این فرصت استفاده کرده و به جهت ضربه زدن وارد عمل می‌شود.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

از مهم‌ترین صفات یک نماینده دلسوزی و شفاف سازی و روراستی با مردم و مسؤولین است به نحوی که حرف و عملش یکی باشد و در راستای وظایف خود دچار سوءتفاهم نشده ودر عزل و نصب‌های دستگاه‌های دولتی و… دخالتی نداشته باشد و پیروی خط رهبری و ولایت مدار باشد و مشکلات مردم را مشکلات خود بپندارد و در مسائل کشور امین و امانت دار باشد، حفاظت گفتار را مورد توجه ویژه خود قرار دهد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

یک نماینده مجلس شورای اسلامی می‌بایست در حوزه اختیارات خود جهت برداشتن فشارهای اقتصادی و اجتماعی در بستر لایحه‌های نادرست قانونی و در عرصه شفاف سازی و اصلاحات قانونی مبادرت به پیگیری‌های لازمه و مشاهدات میدانی در دادن طرح و برنامه‌های کاربردی در راستای قانون و مقررات مربوط اقدامات لازم را انجام دهد.

سوالات استانی:

* برای توسعه ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان جهت افزایش صادرات و واردات چه برنامه‌ای دارید؟

در درجه اول در راستای ظرفیت بازارچه‌های مرزی استان با برسی‌ها و ظرفیت‌های موجود و مشورت با مسئولان ذیربط و برطرف نمودن موانع قانونی باید برنامه‌ای کاربردی را مطرح نمود

* مشهداز ۵۶ ملیت مختلف در حوزه سلامت، پذیرش دارد. برای توسعه گردشگری سالمت استان خراسان رضوی چه برنامه‌هایی باید تنظیم و عملیاتی شوند؟

مشهد مقدس و خراسان رضوی از زیر بناهای مناسبی برای توسعه گردشگری برخوردار است با وجود حرم مطهر امام هشتم شیعیان و بحث‌های زیارتی و رفت و آمد چند میلیونی زائران به این شهربا برسی ظرفیت‌های موجود و رفع برخی از قوانین موجود در راستای حوزه سلامت و گردشگری وایجاد ساختارهای زیربنایی از جمله حمل و نقل، هوایی، ریلی، زمینی و هتل‌ها و فراموش کردن محل‌های مناسب جهت اسکان زائران و مسافران و باز سازی مناطق تفریحی و آثار تاریخی، و … که در این بحث نمی‌گنجد

* برای مقابله به حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده، چه برنامه‌ای دارید؟

برای مقابله به حاشیه نشینی و نوسازی بافت‌های فرسوده باید بودجه‌ای در نظر گرفته شود که این امر با در نظر گرفتن دو سوال قبلی یعنی بحث بازارچه‌های مرزی و صنعت گردشگری و درآمد زایی می‌توان به بحث نوسازی بافت‌های فرسوده پرداخت و در باب حاشیه نشینی فراهم کردن بستر مناسب در روستاها و خارج نمودن ادارات وشرکتهای دولتی و غیردولتی غیر لازم در شهر مشهد و مستقر شدن در شهرستان‌ها تابعه و ارائه تسهیلات مناسب جهت کارمندان به جهت انتقال به شهرستان‌ها، آباد سازی روستاها و دادن امتیازات به ساکنین