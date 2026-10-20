کشف ۲۲ ماینر غیر مجاز در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، امید رفیعی از کشف ۲۲ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در دو واحد مسکونی قم خبر داد و گفت این دستگاه‌ها با همکاری عوامل انتظامی استان شناسایی و توقیف شدند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قم در تشریح روند این اقدام اظهار کرد: شناسایی دستگاه‌ها در پی بازرسی‌ها و گشت‌زنی‌های مستمر نیروهای دفتر حراست و امور محرمانه این شرکت انجام شد.

در جریان این عملیات، تجهیزات غیرمجاز مرتبط با اشتراک‌های محل نیز جمع‌آوری شد. کابل‌ها و کنتورهای مربوط به این اشتراک‌ها از جمله اقلامی بود که به‌طور کامل از محل خارج شد.

رفیعی با تأکید بر ضرورت همکاری شهروندان در مقابله با قاچاق برق و استخراج غیرقانونی رمزارز، مشارکت عمومی را در پیشگیری از گسترش این تخلف‌ها مؤثر دانست.

وی خاطرنشان کرد: استفاده غیرمجاز از شبکه برق، افزون بر آسیب‌زدن به پایداری شبکه و تجهیزات توزیع، موجب تضییع حقوق دیگر شهروندان می‌شود.