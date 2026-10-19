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۲۷ مهر ۱۴۰۵، ۲۱:۲۳

هفته نهم لیگ بیست و ششم؛

بازیکن استقلال با ناراحتی از ورزشگاه رفت!

بازیکن استقلال با ناراحتی از ورزشگاه رفت!

وینگر تیم فوتبال استقلال در جریان بازی با گل گهر مصدوم شد و با ناراحتی ورزشگاه را ترک کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین اسلامی، وینگر تیم فوتبال استقلال، در پایان دیدار این تیم مقابل گل‌گهر سیرجان از ناحیه دست چپ دچار مصدومیت شد و با این آسیب‌دیدگی ورزشگاه شهدای شهرقدس را ترک کرد.

اسلامی که در نیمه دوم دیدار استقلال و گل‌گهر به جای سعید سحرخیزان وارد زمین شده بود، پس از پایان مسابقه از ناحیه دست چپ مصدوم شد و در حالی که با این آسیب‌دیدگی روبه‌رو بود، ورزشگاه را ترک کرد.

هنوز جزئیات دقیقی از میزان مصدومیت این بازیکن و مدت زمان احتمالی دوری او از میادین اعلام نشده است و وضعیت نهایی او پس از بررسی‌های پزشکی مشخص خواهد شد.

تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، امروز دوشنبه ۲۷ مهر موفق شد با نتیجه یک بر صفر گل‌گهر سیرجان را شکست دهد و سه امتیاز این دیدار را کسب کند. اسماعیل قلی‌زاده تک‌گل استقلال را در این مسابقه به ثمر رساند.

کد مطلب 6983231
بهنام روان پاک

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