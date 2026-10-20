به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی از برگزاری مدرسه پاییزه «افق‌های نوین استنباط: کاربست معناشناسی شناختی در اصول فقه» خبر داد؛ مدرسه‌ای تخصصی که با هدف بررسی نسبت علم اصول با حوزه‌های نوظهور دانشی و واکاوی ظرفیت‌های معناشناسی شناختی در فرایند استنباط، در شهر مقدس قم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدمهدی تهرانی، مدیر پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی، با اشاره به ضرورت بررسی نسبت علم اصول با حوزه‌های نوظهور دانشی اظهار داشت: امروزه با حوزه‌های دانشی متعددی در جهان مواجه هستیم که با علم اصول ارتباط و نسبت دارند. این نسبت‌مندی، به معنای دادوستد علمی میان علم اصول و این حوزه‌هاست که نیازمند واکاوی، مطالعه تطبیقی و بررسی دقیق است.

وی با اشاره به هرمنوتیک به‌عنوان یکی از حوزه‌هایی که از چند دهه پیش در کشور مورد توجه حوزه‌های علمیه قرار گرفته است، افزود: امروزه با حوزه‌های دیگری همچون علوم شناختی، معناشناسی شناختی، زیست‌شناسی، هوش مصنوعی و جنگ شناختی مواجه هستیم که هر یک از ادبیات تخصصی و مباحث متناسب با خود برخوردارند و مطالعه و بررسی آن‌ها برای توسعه مطالعات اصولی ضروری به نظر می‌رسد.

مدیر پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی در ادامه، به تشریح اهداف و برنامه‌های مدرسه پاییزه «افق‌های نوین استنباط: کاربست معناشناسی شناختی در اصول فقه» پرداخت و گفت: در این مدرسه، نسبت معناشناسی شناختی به‌عنوان یکی از حوزه‌های نوظهور در مطالعات معناشناسی با علم اصول مورد مداقه قرار می‌گیرد.

تهرانی با بیان اینکه این مدرسه در قالب ۴۴ نشست و کارگاه کاملاً تخصصی و طی پنج روز فشرده برنامه‌ریزی شده است، تصریح کرد: سه روز از این برنامه به نشست‌های تخصصی و دو روز به برگزاری کارگاه‌ها اختصاص دارد.

وی در تشریح روند برگزاری این مدرسه علمی خاطرنشان کرد: در سه روز نخست، طلاب و دانش‌پژوهان با ادبیات معناشناسی شناختی و نسبت آن با مفاهیم علم اصول آشنا می‌شوند. سپس، به‌منظور روشن‌شدن ثمرات این مطالعات، طی دو روز کامل، مسائل خاص اصولی به‌صورت موردی و بر پایه مباحث ارائه‌شده، بررسی و واکاوی خواهد شد.

مدیر پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی با اشاره به رویکرد تعاملی کارگاه‌های این مدرسه افزود: در هر کارگاه، معمولاً دست‌کم سه نفر از استادان حضور خواهند داشت و در چارچوب هم‌افزایی علمی، موضوعات تخصصی را به بحث و بررسی خواهند گذاشت.

وی همچنین از پیش‌بینی نشست‌هایی برای بررسی و نقد دیدگاه‌های رقیب خبر داد و اظهار داشت: در طراحی این دوره، تلاش شده است برخی دیدگاه‌های رقیب نیز در قالب نشست‌هایی با عنوان «آسیب‌شناسی» مورد توجه قرار گیرند تا زمینه طرح دیدگاه‌های مختلف و شکل‌گیری بحث و گفت‌وگوی علمی فراهم شود. بر این اساس، این مدرسه فرصتی بی‌نظیر برای مداقه در علم اصول در مرزهای دانش به شمار می‌رود.

گفتنی است، مدرسه پاییزه «افق‌های نوین استنباط: کاربست معناشناسی شناختی در اصول فقه» به همت پژوهشکده فقه و نظامات اجتماعی وابسته به مجتمع حوزوی امام رضا(ع) و با همکاری مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، در تاریخ‌های ۲۹ مهر، ۶، ۱۳ و ۲۷ آبان و ۴ آذرماه ۱۴۰۵، در محل مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در شهر مقدس قم برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان به شرکت در این دوره باید پیش از برگزاری، از طریق درگاه اینترنتی مربوط ثبت‌نام کرده و مدارک دال بر برخورداری از توانمندی‌های متناسب با دوره را بارگذاری کنند. استادان حوزه علمیه، طلاب سطوح عالی و دانشجویان رشته‌ها و حوزه‌های دانشی مرتبط، مخاطبان این مدرسه تخصصی هستند.