به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که بامداد امروز بیش از ۵۰ خودرو و تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست در داخل اردوگاه جنین مستقر شده بودند.
همچنین صدای انفجارهای پی در پی در منطقههای تحت محاصره عناصر صهیونیست در اردوگاه جنین به گوش می رسیده است.
منطقه السموع واقع در جنوب الخلیل نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست بود. این نظامیان متجاوز به منطقه کفر قدوم در شمال کرانه باختری نیز یورش بردند.
منطقههای حزما واقع در شمال شرق قدس اشغالی، طمون در جنوب طوباس، قبلان و بیتا در جنوب نابلس نیز شاهد این حملههای عناصر صهیونیست بوده اند.
علاوه بر این رسانههای خبری بامداد امروز گزارش دادند که یک جوان فلسطینی در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین بر اثر اصابت گلولههای این نظامیان به شهادت رسید.
ساعاتی پیش از این نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جبل جوهر واقع در منطقه جنوبی الخلیل یورش بردند. در نتیجه این یورش درگیریهایی میان فلسطینیها ساکن این منطقه و نظامیان صهیونیست به وقوع پیوست که در پی آن یک شهروند فلسطینی زخمی شد.
علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک الخضر در جنوب بیت لحم یک جوان فلسطینی را در مقابل خانهاش بازداشت کردند.
همچنین منابع محلی گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک یعبد واقع در شهر جنین یورش بردند و با مقابله فلسطینیان مواجه شدند.
گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورشهای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقههای مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقهها از سوی نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده است.
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