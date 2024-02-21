به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: ما همچنان شاهد ویرانیهای گسترده در نوار غزه هستیم که این مساله بر زندگی بیش از نیمی از ساکنان این باریکه تاثیر منفی گذاشته است.
وی در ادامه افزود: ما تلاش میکنیم به کودکان در نوار غزه کمک کرده و از دردها و رنجهای ساکنان این باریکه بکاهیم.
این مسوول یونیسف اضافه کرد: شرایط در نوار غزه بسیار سخت است و هیچ کودکی در سراسر جهان نباید با چنین شرایطی رو به رو شود.
وی بیان کرد: بحران انسانی در نوار غزه به ویژه شمال این باریکه در حال وخیمتر شدن است و کودکان فلسطینی با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
سخنگوی یونیسف تصریح کرد: ما برای ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه با چالشها و مشکلات امنیتی رو به رو هستیم. در زمان توزیع نیز به دلیل کم بودن این کمکها مجدداً با مشکل رو به رو میشویم.
سازمان جهانی بهداشت و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» روز دوشنبه نیز اعلام کرده بودند که غذا و آب سالم بهطور باورنکردنی در غزه کمیاب شده و بیماریها در این منطقه شایع شده است. موضوعی که منجر به افزایش سو تغذیه حاد در غزه میشود.
مدیر بخش اطلاعرسانی یونیسف در منطقه خاورمیانه نیز اعلام کرد که طی هفتههای گذشته هیچ کمکی وارد منطقههای شمالی نوار غزه نشده است.
وی افزود: ۹۰ درصد کودکان نوار غزه دچار سو تغذیه شدهاند. توقف کشتار کودکان نیازمند برقراری آتشبس انساندوستانه است.
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