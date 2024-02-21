به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار شبکه الجزیره تاکید کرد که بامداد و صبح امروز درگیری‌هایی میان اشغالگران صهیونیست و نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین رخ داده است.

نظامیان صهیونیست مانع رسیدن خودروهای امدادرسان به شهر و اردوگاه جنین شدند.

درگیری‌هایی نیز میان شهروندان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک تقوع واقع در جنوب شرق بیت لحم به وقوع پیوست.

نیروهای مقاومت همچنین عناصر صهیونیست را در نزدیکی میدان الحمامه واقع در جنین با پرتاب بمب‌های دست ساز هدف قرار دادند.

گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورش‌های ارتش رژیم صهیونیستی به منطقه‌های مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقه‌ها از سوی نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده است.