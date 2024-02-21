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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۰۷

تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه افزایش یافت

تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه افزایش یافت

ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر از افزایش تلفات خود در جریان درگیری‌های زمینی در نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، ارتش این رژیم اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست از گردان ۹۳۲ وابسته به تیپ ناحل در درگیری‌های شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.

علاوه بر آن سه نظامی صهیونیست دیگر در همان درگیری‌ها به شدت زخمی شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اذعان کرده بود که یک نظامی صهیونیست دیگر که پیش از این در درگیری‌های نوار غزه به شدت زخمی شده بود به هلاکت رسیده است.

بر اساس اعلام ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی این نظامی به هلاکت رسیده عضو یگان چتربازان بوده است.

رسانه‌های صهیونیستی گزارش دادند که ماعوز موریل از یگان چتربازان که در جریان درگیری‌های خان یونس زخمی شده بود به هلاکت رسیده است. در زمان وقوع این درگیری‌ها نوعام حابا و رتم هدار و یک افسر و چند نظامی صهیونیست دیگر نیز به هلاکت رسیده بودند.

لازم به ذکر است که ارتش رژیم صهیونیستی از تاریخ هفت اکتبر تا روز سه شنبه به صورت رسمی از هلاکت ۵۷۵ افسر و سرباز صهیونیست خبر داده است.

در این بین ۲۳۷ نظامی صهیونیست در درگیری‌های زمینی با نیروهای مقاومت فلسطین در داخل نوار غزه به هلاکت رسیده اند.

کد مطلب 6033424

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