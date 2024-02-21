حمله های سنگین حزب الله لبنان به مراکز نظامی رژیم صهیونیستی

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: همزمان با تداوم حملههای هوایی ارتش رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه نهادهای بین المللی نسبت به وخامت اوضاع انسانی و بهداشتی آوارگان فلسطینی در این باریکه هشدار دادند.
نبرد سنگین سرایا القدس با اشغالگران در غزه
گردانهای قدس (شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین) اعلام کرد که مراکز تجمع نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در جنوب شهرک «الزیتون» واقع در شهر غزه را با خمپارههای سنگین هدف قرار داده است.
علاوه بر این گردانهای قدس از درگیری شدید با نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در محورهای پیشروی شهر خانیونس با استفاده از سلاح تیربار خبر داد.
حمله های سنگین حزب الله لبنان به مرکز تجمع اشغالگران
حزبالله لبنان با صدور بیانیهای از انجام یک عملیات جدید علیه مواضع ارتش رژیم صهیونیستی در شمال سرزمینهای اشغالی خبر داد.
اداره اطلاعرسانی جنگی حزبالله لبنان بیان کرد: در حمایت از ملت پایدار فلسطین در نوار غزه و مقاومت شجاع و شریف آنان، رزمندگان مقاومت اسلامی ساعت ۳:۱۰ عصر امروز چهارشنبه بیستویکم فوریه ۲۰۲۴ محل موضعگیری نظامیان دشمن اسرائیلی در شهرک المطله را با تسلیحات مناسب هدف گرفتند و آنان را به صورت مستقیم قرار دادند.
پیش از این نیز حزبالله لبنان ۸ عملیات دیگر از جمله یک عملیات علیه شهرک صهیونیستی «المطله» را در روز جاری به انجام رسانده بود. به این ترتیب حزبالله لبنان شمار عملیاتهای امروز خود علیه مواضع صهیونیستی واقع در شمال سرزمینهای اشغالی را به ۹ رساند.
رسانههای عبری زبان نیز گزارش دادند که بر اثر آتش موشکی حزبالله لبنان، چندین ساختمان واقع در شهرک صهیونیستی «المطله» آسیب دیده است.
این رسانهها اذعان کردند که یک موشک ضد زره شلیکشده از سمت لبنان نیز به یک کارگاه صهیونیستی واقع در شمال سرزمینهای اشغالی برخورد کرده است.
همچنین رسانههای عبری زبان از به صدادرآمدن آژیر هشدار در منطقههای شمالی سرزمینهای اشغالی از بیم نفوذ پهپادی خبر دادند.
از سوی دیگر خبرنگار المیادین در جنوب لبنان گزارش داد که توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی اطراف شهرک «عیترون» در جنوب لبنان را گلولهباران کرده است.
خبرنگار الجزیره نیز از حمله توپخانهای رژیم صهیونیستی به اطراف شهرکهای «راشیا الفخار» و «کفر حمام» در جنوب لبنان خبر داد.
ارتش رژیم صهیونیستی نیز مدعی شد که بر خی مواضع حزبالله لبنان را در شهرکهای «عیتا الشعب» و «الضهیره» در جنوب لبنان هدف حمله توپخانهای قرار داده است.
هلاکت ۳ نظامی صهیونیست در غرب خان یونس با موشک «TBG» مقاومت فلسطین
گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش حماس اعلام کرد که مبارزان این گردانها گروهی از نظامیان اشغالگر اسراییلی را که در داخل خانهای در شمال محله أمل در غرب خان یونس پناه گرفته بودند، با راکت TBG هدف قرار دادند.
قسام اعلام کرد که طی این عملیات ۳ نظامی اشغالگر کشته شدند و یک بالگرد اسرائیلی برای انتقال اجساد آنها در این منطقه به زمین نشسته است.
مبارزان قسام نظامیان اشغالگر و تانک مرکاوا آنها را در منطقه الزیتون هدف قرار دادند
گردانهای قسام اعلام کرد که یکی از تکتیراندازان این گردانها یک نظامی صهیونیست را در محله الزیتون در شرق غزه به طور مستقیم هدف قرار داده است.
قسام همچنین اعلام کرد: مبارزان ما یک تانک از نوع مرکاوا را در جنوب منطقه الزیتون هدف قرار دادند.
مبارزان قسام این تانک را با موشک یاسین ۱۰۵ هدف قرار دادند.
در بیانیه قسام همچنین به شکار یک نظامی صهیونیست ازسوی رزمندگان مقاومت در این منطقه نیز اشاره شده است
۳ عملیات خطرناک نیروهای فلسطینی علیه نظامیان صهیونیست در غزه
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که نظامیان صهیونیست با سه عملیات خطرناک در محله الزیتون واقع در شهر غزه رو به رو شدند.
بر اساس این گزارش، در این عملیات نیروهای فلسطینی علیه عناصر صهیونیست تعدادی از این عناصر به هلاکت رسیده و یا زخمی شده اند.
رادیو ارتش رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نظامیان صهیونیست در عملیات مذکور با مقاومت آهنین نیروهای فلسطینی و درگیریهای سنگین رو به رو شده اند.
ارتش این رژیم بامداد امروز نیز اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست از گردان ۹۳۲ وابسته به تیپ ناحل در درگیریهای شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.
علاوه بر آن سه نظامی صهیونیست دیگر در همان درگیریها به شدت زخمی شده اند.
ارتش رژیم صهیونیستی روز گذشته نیز اذعان کرده بود که یک نظامی صهیونیست دیگر که پیش از این در درگیریهای نوار غزه به شدت زخمی شده بود به هلاکت رسیده است.
بر اساس اعلام ارتش رژیم اشغالگر صهیونیستی این نظامی به هلاکت رسیده عضو یگان چتربازان بوده است.
رسانههای صهیونیستی گزارش دادند که ماعوز موریل از یگان چتربازان که در جریان درگیریهای خان یونس زخمی شده بود به هلاکت رسیده است. در زمان وقوع این درگیریها نوعام حابا و رتم هدار و یک افسر و چند نظامی صهیونیست دیگر نیز به هلاکت رسیده بودند.
هشدار درباره فاجعه بزرگ قحطی در غزه
در پی فراگیر شدن قحطی و گرسنگی در سراسر غزه، دفتر رسانهای دولتی در این منطقه با اعلام اینکه قحطی در غزه درحال عمیق تر شدن است، نسبت به وقوع یک فاجعه انسانی که در آن صدها هزار زن و کودک فلسطینی قربانی خواهند شد، هشدار داد.
دفتر رسانهای دولتی در نوار غزه با صدور بیانیهای از روسیه و ترکیه و چین خواست محاصره غزه را بشکنند و فشارها را برای توقف جنگ نسل کشی رژیم اشغالگر علیه مردم فلسطین بیشتر کنند.
در این بیانیه آمده است: قحطی روز به روز در مناطق مختلف نوار غزه که حدود ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در آن زندگی میکنند، عمیقتر میشود و این بحران در شمال غزه بیشتر بوده و نسبت به وقوع یک فاجعه بزرگ که قربانی آن بیش از ۷۰۰ هزار شهروند فلسطینی هستند، هشدار میدهیم. رژیم اشغالگر از آغاز جنگ نسل کشی که علیه غیرنظامیان، کودکان و زنان در تمام استان های نوار غزه به راه انداخته است، اجرای سیاست گرسنگی و تشنگی را نیز شروع کرد که منجر به قحطی شده است و دشمن در اجرای این سیاست غیرانسانی خود بیشتر بر شمال غزه متمرکز است و مانع ورود کمکهای انسانی به مناطق مختلف میشود.
دفتر رسانهای دولتی در نوار غزه خواستار توقف فوری و اضطراری جنگ نسلکشی علیه غیرنظامیان شده و تاکید کرد که باید طی دو روز آینده دست کم ۱۰ هزار کامیون حامل کمکهای انسانی وارد غزه شود تا بتوانیم با فاجعه بزرگی که به ویژه در شمال غزه رخ میدهد مقابله کنیم. ما علاوه بر رژیم اشغالگر، جامعه جهانی و دولت آمریکا را مسوول کامل این فاجعه قحطی در غزه میدانیم. گرسنگی و قحطی درحالی غزه را فراگرفته که این جنایت در مقابل چشم همه جهانیان و کسانی که برای ادامه تجاوز به غزه به اشغالگران چراغ سبز نشان دادند اتفاق میافتد و هیچ کس کاری نمیکند.
در پایان این بیانیه تاکید شده است: ما از روسیه و چین و ترکیه و نیز از همه کشورهای آزاده جهان، همه سازمان های بین المللی، همه کشورهای عربی و اسلامی، اتحادیه کشورهای عربی، سازمان همکاری اسلامی و شورای همکاری خلیج فارس میخواهیم فورا محاصره نوار غزه را بشکنند و اشغالگران را برای توقف هرچه سریعتر جنایتهای آنها علیه مردم فلسطین تحت فشار قرار دهند؛ چرا که متوقف نکردن جنگ و قحطی به معنی چراغ سبز نشان دادن برای نابودی کل غزه است.
افزایش شکنجههای وحشیانه اسرای فلسطینی توسط صهیونیستها
درحالی که همزمان با آغاز جنگ غزه، شرایط اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم اشغالگر به مراتب بدتر از گذشته شده است، هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطینی در گزارشی از وضعیت اسفبار اسرای فلسطینی در زندان «عتصیون» خبر داده و اعلام کرد که ۹۰ درصد اسرا تحت شکنجههای وحشتناک و آزار و ضرب و شتم قرار دارند و تعدادی از آنها به بازداشتگاه اداری منتقل شدهاند.
در گزارش این هیأت آمده است که از ۱۰۵ اسیر فلسطینی در زندان عتصیون ۹۰ نفر مورد شکنجه و ضرب و شتم شدید قرار گرفتهاند و تا رسیدن به بازداشتگاه اداری همچنان زیر شکنجه بودند.
وکیل هیأت امور اسرا و آزادگان فلسطینی وضعیت اسرا در زندان عتصیون را فاجعه بار توصیف و اعلام کرد که این اسرا در فضایی بسیار کوچک محبوس هستند و حتی تشک و پتو و لباس هم به آنها داده نمیشود و در میان سرما مجبورند روی زمین بخوابند. حتی پنجرهها نیز باز است که موجب سرد شدن اتاقها میگردد و همواره هنگام بارندگی شرایط سختتر میشود و اتاقی که این اسرا در آن نگهداری میشوند تبدیل به گودال آب میگردد.
وی افزود: البته موضوع به همینجا ختم نمیشود و زندانبانان برای شکنجه بیشتر اسرا و محروم کردن آنها از خواب، هر شب درب اتاقها را میکوبند و گاهی بدون هیچ توجیهی آنها را بیرون میآورند و در هوای بسیار سرد در حیاط نگه میدارند. همچنین شاهد اهمالکاری پزشکی شدید علیه این اسرا هستیم و صهیونیستها به دنبال مرگ تدریجی اسرای فلسطینی هستند. از زمان آغاز تجاوز نظامی علیه نوار غزه در ۷ اکتبر ۲۰۲۳ هیچ دارویی به اسرا داده نشده و با وجود وخیم بودن وضعیت جسمانی بسیاری از آنها هیچگونه پیگیری پزشکی انجام نمیشود که نوعی مجازات علیه آنها است.
از تاریخ ۷ اکتبر یعنی آغاز عملیات طوفان الاقصی تاکنون اقدامات وحشیانه عناصر اشغالگر علیه اسرای فلسطینی در زندانهای رژیم صهیونیستی تشدید شده است. زندانهای رژیم صهیونیستی تبدیل به یک جهنم واقعی شده که انواع و اقسام شکنجهها در آنها اعمال میشود. این در حالی است که نهادهای حقوقی هیچ اقدامی در این خصوص انجام نداده و شکنجههای جاری در این زندانها به شدت از دید رسانهها پنهان میماند.
بر اساس آنچه که اسرای فلسطینی روایت کرده اند عناصر صهیونیست آب آشامیدنی زندانیان را به وسیله خاک آلوده میکنند به طوری که دیگر قابل شرب نیست. سلولهای این اسرا مملو از حشرات بوده و در یک سلول دهها اسیر نگه داری میشوند.
همچنین اسرای فلسطینی در طول روز نور خورشید را نمیبینند. برق زندانها نیز قطع است. وعدههای غذایی که به اسرا داده میشود از لحاظ کیفیت به قدری نامطلوب است که بسیاری از زندانیان دچار بیماریهای گوارشی شدهاند.
۴۰۰ هزار فلسطینی در نتیجه گرسنگی در معرض مرگومیر هستند
جمعیت هلال احمر فلسطین در غزه با صدور بیانیهای اعلام کرد که رژیم صهیونیستی کاروانهای انسانی اعزام شده به غزه را هدف قرار میدهد و مانع از ورود آنها به غزه از طریق گذرگاه رفح میشود.
این بیانیه تصریح کرد که این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که ۴۰۰ هزار نفر در شمال غزه در نتیجه گرسنگی با مرگ دست و پنجه نرم میکنند.
هلال احمر با اشاره به اینکه گرسنگی واقعی در غزه موج میزند، خواستار مداخله فوری جامعه بینالملل در این زمینه شد.
این بیانیه از سازمانهای بینالمللی خواسته است تا کمکهای خود را به ویژه برای مناطق شمالی غزه بیشتر کنند.
در همین رابطه برنامه جهانی غذا دیشب اعلام کرد که تحویل کمکهای غذایی به شمال غزه را، تا زمانی که شرایط در این منطقه اجازه توزیع امن را بدهد، متوقف میکند.
این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد، که در رم مستقر است، در بیانیه خود می افزاید: تصمیم برای توقف تحویل کمک به شمال نوار غزه به سادگی گرفته نشده است، زیرا میدانیم که این بدان معناست که وضعیت در آنجا بدتر خواهد شد و افراد بیشتری در معرض خطر مرگ از گرسنگی هستند.
سازمان بهداشت جهانی و صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» دوشنبه اعلام کردند که غذا و آب سالم بهطور باورنکردنی در غزه کمیاب است و بیماریها در این منطقه شایع شده است. موضوعی که منجر به افزایش سوء تغذیه حاد در غزه شده است.
مدیر بخش اطلاعرسانی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در منطقه خاورمیانه هم اعلام کرد که هفتههاست کمکی وارد منطقههای شمالی نوار غزه نشده است. وی افزود: ۹۰ درصد کودکان نوار غزه دچار سوءتغذیه شدهاند. توقف کشتار کودکان نیازمند برقراری آتشبس است.
بمباران بخشهای مسکونی نوار غزه
بامداد و صبح امروز چهارشنبه بخشهای مختلف نوار غزه شاهد از سرگیری حملههای هوایی جنگندههای ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.
شبکه الجزیره در این خصوص گزارش داد که جنگندههای رژیم صهیونیستی محله البرازیل را واقع در جنوب شهر رفح در نزدیکی مرزهای مشترک با مصر بمباران کردند.
در جریان بمباران منازل مسکونی در محله الجنینه واقع در شرق رفح دست کم هشت فلسطینی به شهادت رسیدند.
خبرنگار المیادین نیز از برجای ماندن تعدادی شهید و زخمی در جریان بمباران منطقه مواصی خان یونس و انتقال زخمیها به بیمارستان شهدا الاقصی در مرکز نوار غزه خبر داد.
شبکه فلسطین الیوم نیز تاکید کرد که بمباران بخشهای جنوبی شهر خان یونس توسط ارتش رژیم صهیونیستی از سرگرفته شده است.
هشدارهای بین المللی نسبت به وخامت اوضاع آوارگان فلسطینی
از سوی دیگر یکی از مسوولان سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: ما در زمینه رساندن کمکهای بشردوستانه به نوار غزه با بحران رو به رو هستیم.
وی افزود: میتوان این بحران را حل کرد اما اسراییل مایل به انجام این کار نیست.
مدیر بخش فوریتهای منطقهای در سازمان جهانی بهداشت تصریح کرد: بی گناهان در نوار غزه به دلیل نبود امکانات پزشکی و بهداشتی در حال مرگ هستند.
در همین راستا سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل «یونیسف» در گفتگو با الجزیره تصریح کرد: ما همچنان شاهد ویرانیهای گسترده در نوار غزه هستیم که این مساله بر زندگی بیش از نیمی از ساکنان این باریکه تاثیر منفی گذاشته است.
وی در ادامه افزود: ما تلاش میکنیم به کودکان در نوار غزه کمک کرده و از دردها و رنجهای ساکنان این باریکه بکاهیم.
این مسوول یونیسف اضافه کرد: شرایط در نوار غزه بسیار سخت است و هیچ کودکی در سراسر جهان نباید با چنین شرایطی رو به رو شود.
وی بیان کرد: بحران انسانی در نوار غزه به ویژه شمال این باریکه در حال وخیمتر شدن است و کودکان فلسطینی با گرسنگی دست و پنجه نرم میکنند.
سخنگوی یونیسف تصریح کرد: ما برای ارسال کمکهای بشردوستانه به نوار غزه با چالشها و مشکلات امنیتی رو به رو هستیم. در زمان توزیع نیز به دلیل کم بودن این کمکها مجدداً با مشکل رو به رو میشویم.
بمباران پناهگاه کارمندان سازمان پزشکان بدون مرز
در همین خصوص سازمان پزشکان بدون مرز از رقم خوردن یک جنایت دیگر توسط ارتش رژیم صهیونیستی در نوار غزه خبر داد.
این سازمان بین المللی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی پناهگاه کارمندان این سازمان و خانوادههای آنها را در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه بمباران کرد.
سازمان پزشکان بدون مرز تاکید کرد: در جریان این حمله هوایی تعدادی از اعضای خانوادههای کارمندان این سازمان قربانی شده و تعدادی نیز زخمی شدند.
وقوع درگیری و انفجار در کرانه باختری همزمان با یورش صهیونیستها
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی مانند روزهای گذشته با هدف گسترش ترس و وحشت و خاموش کردن شعله مقاومت در کرانه باختری به شهرها و منطقههای مختلف آن حمله کردند.
گزارشهای رسانهای حاکی از آن است که بامداد امروز بیش از ۵۰ خودرو و تجهیزات جنگی نظامیان صهیونیست در داخل اردوگاه جنین مستقر شده بودند.
همچنین صدای انفجارهای پی در پی در منطقههای تحت محاصره عناصر صهیونیست در اردوگاه جنین به گوش می رسیده است.
منطقه السموع واقع در جنوب الخلیل نیز شاهد حمله عناصر صهیونیست بود. این نظامیان متجاوز به منطقه کفر قدوم در شمال کرانه باختری نیز یورش بردند.
منطقههای حزما واقع در شمال شرق قدس اشغالی، طمون در جنوب طوباس، قبلان و بیتا در جنوب نابلس نیز شاهد این حملههای عناصر صهیونیست بوده اند.
علاوه بر این رسانههای خبری بامداد امروز گزارش دادند که یک جوان فلسطینی در جریان یورش نظامیان صهیونیست به اردوگاه جنین بر اثر اصابت گلولههای این نظامیان به شهادت رسید.
ساعاتی پیش از این نیز نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به جبل جوهر واقع در منطقه جنوبی الخلیل یورش بردند. در نتیجه این یورش درگیریهایی میان فلسطینیها ساکن این منطقه و نظامیان صهیونیست به وقوع پیوست که در پی آن یک شهروند فلسطینی زخمی شد.
علاوه بر این نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی با یورش به شهرک الخضر در جنوب بیت لحم یک جوان فلسطینی را در مقابل خانهاش بازداشت کردند.
همچنین منابع محلی گزارش دادند که نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی به شهرک یعبد واقع در شهر جنین یورش بردند و با مقابله فلسطینیان مواجه شدند.
گفتنی است پس از آغاز عملیات طوفان الاقصی در هفتم اکتبر سال گذشته میلادی تاکنون، یورشهای ارتش رژیم صهیونیستی به منطقههای مختلف کرانه باختری و کشتار و بازداشت شهروندان فلسطینی ساکن این منطقهها از سوی نظامیان اشغالگر ارتش رژیم صهیونیستی تشدید شده است.
هدف قرار گرفتن صهیونیستها در کرانه باختری
این در حالی است که نیروهای مقاومت فلسطین برای جلوگیری از پیشروی نظامیان صهیونیست در کرانه باختری و تجاوز به این منطقه وارد عمل شدند.
خبرنگار شبکه الجزیره تاکید کرد که درگیریهایی میان اشغالگران صهیونیست و نیروهای مقاومت در اردوگاه جنین رخ داده است.
نظامیان صهیونیست مانع رسیدن خودروهای امدادرسان به شهر و اردوگاه جنین شدند.
درگیریهایی نیز میان شهروندان فلسطینی و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی در شهرک تقوع واقع در جنوب شرق بیت لحم به وقوع پیوست.
نیروهای مقاومت همچنین عناصر صهیونیست را در نزدیکی میدان الحمامه واقع در جنین با پرتاب بمبهای دست ساز هدف قرار دادند.
افزایش مجدد تلفات ارتش رژیم صهیونیستی در غزه
از سوی دیگر ارتش رژیم صهیونیستی بار دیگر از افزایش تلفات خود در جریان درگیریهای زمینی در نوار غزه خبر داد.
ارتش این رژیم اعلام کرد که یک نظامی صهیونیست از گردان ۹۳۲ وابسته به تیپ ناحل در درگیریهای شمال نوار غزه به هلاکت رسیده است.
علاوه بر آن سه نظامی صهیونیست دیگر در همان درگیریها به شدت زخمی شده اند.
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