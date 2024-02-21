بمباران پناهگاه کارمندان سازمان پزشکان بدون مرز توسط اسراییل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، این سازمان بین المللی اعلام کرد که ارتش رژیم صهیونیستی پناهگاه کارمندان این سازمان و خانواده‌های آن‌ها را در خان یونس واقع در جنوب نوار غزه بمباران کرد.

سازمان پزشکان بدون مرز تاکید کرد: در جریان این حمله هوایی تعدادی از اعضای خانواده‌های کارمندان این سازمان قربانی شده و تعدادی نیز زخمی شدند.

جنایت ارتش رژیم صهیونیستی علاوه بر بمباران مراکز غیرنظامی و پناهگاه‌ها، محاصره درمانگاه‌ها و بیمارستان‌های نوار غزه را نیز دربر می‌گیرد.

روز گذشته سازمان بهداشت جهانی اعلام کرد حداقل ۱۵ پزشک و پرستار هنوز در بیمارستان ناصر هستند که ارتش اسراییل آن را به یک پادگان نظامی تبدیل کرده است.

این سازمان با ابراز نگرانی از امنیت بیماران و کارکنان بهداشتی که در بیمارستان ناصر باقی مانده‌اند، اعلام کرد که بیمارستان آب و برق ندارد و به‌علت انباشت زباله‌های بیمارستانی، بیماری‌ها در حال گسترش است.