به گزارش خبرنگار مهر، علیحسین رعیتیفرد صبح چهارشنبه در همایش سراسری روابط کار ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها در عسلویه اظهار کرد: توازن و تعادل بین جامعه کارگری و کارفرمایی از اهمیت فراوانی برخوردار است.
وی اضافه کرد: باید با استفاده از ظرفیتهای موجود، دغدغه و نگرانیهای جامعه کارگری و کارفرمایی به حداقل رسانده شود. یکی از اقدامات مهم بررسی دقیق و دستهبندی مسائل و چالشهای اجرا طرح مشاغل سخت و زیانآور و اصلاح قوانین و مقررات آن است.
رعیتیفرد حوزه روابط کار را پر چالش و مهم دانست و اظهار داشت: یکی از اهداف مهم حوزه روابط کار، اجرا صحیح قوانین و مقررات کار و حل و فصل اختلافات کارگری برای کاهش اختلافات است.
معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی فضاهای کارگری در کشور مطلوب ارزیابی کرد و گفت: تعطیلی و اعتصاب کارگری دیگر وجود ندارد و این نشان میدهد اقدامات مهم و خوبی در رسیدگی به حقوق کارگر و کارفرما انجام شده است.
وی توانمندسازی و آموزش شرکای اجتماعی در حوزههای کارگری را یک ضرورت دانست و بیان کرد: سالانه ۸۰۰ هزار شاکی و متشاکی به هیئتهای حل اختلاف این مجموعه برای رسیدگی به مشکلات و حل اختلافها مراجعه میکنند.
رعیتیفرد با تأکید بر توجه به رضایتمندی دعاوی در حل اختلافات حوزه کارگری در صدور رأی اضافه کرد: زمان رسیدگی به پروندههای این اختلافات باید کاهش یابد هر چند این مهم در استانهای مختلف از ۴۰ به ۳۰ روز رسیده است. باید نظارت به مشکلات جامعه کارگری و حل اختلاف و افزایش فرهنگ صلح و سازش افزایش یابد.
رعیتیفرد با اشاره به واحدهای مشمول طبقهبندی مشاغل تصریح کرد: اجرا طرح طبقهبندی مشاغل در عدالت پرداخت حقوق، اکنون یکهزار واحد کارگری مشمول این طرح شدهاند.
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