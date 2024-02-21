به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز در حاشیه جلسه هیأت وزیران و در جمع خبرنگاران، گفت: تعاملات ایران با آژانس در یک روال طبیعی ادامه دارد و در جهت رفع ابهامات و توسعه همکاری‌ها، گفت‌وگوها صورت می‌گیرد. آقای گروسی ابراز تمایل کرد برای سفر به ایران و این سفر در دستور کار ایشان است و در برنامه ما هم قرار دارد.

وی افزود: با توجه به اینکه در اردیبهشت‌ماه سال آینده سی‌امین کنفرانس ملی هسته‌ای و اولین کنفرانس بین‌المللی هسته‌ای را برگزار می‌کنیم و از کشورهای مختلف جهان برای حضور در این کنفرانس ابراز تمایل کرده‌اند و همچنین سال آینده پنجاهمین سالگرد تأسیس سازمان انرژی اتمی خواهد بود که از آقای گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آمده است.

رئیس سازمان انرژی اتمی درباره گزارشات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره وضعیت هسته‌ای ایران، گفت: آژانس هر سه ماه یک بار برای شورای حکام و هر شش ماه به شورای امنیت سازمان ملل گزارش می‌فرستد. گزارش مدیرکل دو بخش دارد که یک بخش مربوط به گزارشات پادمانی است که رفتار جاری صنعت هسته‌ای ما هم یک بخش از گزارش ایشان است.

اسلامی ادامه داد: بخش دوم ویژه برجام است که قطعنامه ۲۲۳۱ در دستور کارشان است و انطباق یا عدم انطباق اقدامات ما با برجام را گزارش می‌کنند که ما با توجه به اینکه بر اساس مواد ۲۶ و ۳۶ برجام برای اینکه طرفین متعاهد به تعهداتشان عمل نکردند، بر اساس قانون اقدام راهبردی عمل می‌کنیم که آن هم گزارش‌ها توسط آژانس تهیه و منتشر می‌شود.