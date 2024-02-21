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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۸

امیاری سرپرست فدراسیون چوگان شد

امیاری سرپرست فدراسیون چوگان شد

محمود رضا امیاری با حکم وزیر ورزش و جوانان سرپرست فدراسیون چوگان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، در حکم کیومرث هاشمی خطاب به امیاری آمده است:

« با استعانت از خداوند متعال و با عنایت به تعهد و تجربه جنابعالی در امور مدیریتی به عنوان «سرپرست فدراسیون چوگان» منصوب می‌شوید. انتظار می‌رود، ضمن رعایت اصل بی طرفی، عدالت ‌محوری ، علاوه بر انجام امور جاری فدراسیون در اسرع وقت نسبت به برگزاری مجمع انتخابات رییس و سایر اعضا هیات رییسه فدراسیون اقدام نمایید. توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستارم.»

در این آیین نامنی سرپرست اداره امور مشترک فدراسیون ها، باقری کارشناس امور مجامع ، کارمندان فدراسیون چوگان حضور داشتند.

محمودرضا امیاری معاونت توسعه منابع و پشتیبانی اداره کل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان و مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان را در کارنامه خود دارد.

گفتنی است از تیرماه ۱۴۰۲ ، اصغر ناظری بعنوان سرپرست فدراسیون چوگان مشغول به فعالیت بود.

کد مطلب 6033665
فریبا جلیل خانی

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