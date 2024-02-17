یه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون چوگان، با پیگیری‌های اصغر ناظری سرپرست فدراسیون چوگان و دستور ویژه وزیر وزارت ورزش و جوانان بررسی و امکان سنجی بازگشت برخی از اقلام متعلق به این بازی کهن به موزه اسب فدراسیون چوگان صورت گرفت.

ناظری در این خصوص اظهار داشت: طی بازدید از موزه ورزش و اقلام موزه‌ای متعلق به فدراسیون چوگان که در این موزه نگهداری می‌شود و پس از مذاکره با مدیران مجموعه موزه ورزش مقرر شد پس از امکان سنجی و ایجاد استانداردهای لازم برای محل نگهداری، اقلام مازاد موجود با دستور مقام عالی وزارت ورزش و ریاست کمیته ملی المپیک و پس از انجام مرمت‌های موزه ملی اسب در مجموعه چوگان شهدا، به این موزه منتقل و نگهداری شود. نکته قابل توجه در خصوص این اقلام، ثبت آثار در سامانه جام وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی بوده که این امکان برای اطلاع از قدمت و وضعیت آثار برای علاقمندان فراهم آمده است.

سرپرست فدراسیون چوگان افزود: چوگان میراث ناملموس نیاکان ما است و برای حفظ، احیا و ترویج این بازی کهن ایرانیان تلاش خواهیم کرد؛ چرا که فصل الخطاب ما اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی است و ایشان موکدا در فرمایشات خود به این موضوع مهم تاکید کردند. هرچند که در این مسیر اقداماتی از جمله ثبت بازی چوگان، بازی سوار بر اسب همراه با موسیقی و روایتگری اشاره کرد، اما بر این باوریم تا رسیدن به قله‌های افتخار مسیر زیادی را پیش رو داریم.

وی با اشاره به برگزاری جام جهانی چوگان ۲۰۲۶ به میزبانی کشور امارات افزود: کشورهای دیگر بدون پیشینه تاریخی به دنبال جذب سرمایه‌گذار، گردشگر و دیپلماسی ورزشی از طریق ترویج این رشته هستند، اما متاسفانه در کشور ما با وجود قدمت ۳۰۰۰ ساله این بازی و همچنین زیرساخت‌های موجود که متاسفانه در اختیار فدراسیون چوگان به عنوان متولی اصلی این رشته ورزشی قرار ندارد، قدری به آن بی مهری شده است.

ناظری در ادامه خاطرنشان کرد : جا دارد از دستور ویژه وزیر محترم ورزش و جوانان و نیز تلاش‌های صیرفی مدیر محترم موزه ملی ورزش، المپیک و پاراالمپیک که دلسوزانه در حفظ و نگهداری این آثار ارزشمند همراهی کردند و نیز از پیگیری‌های ویژه اسدی مسئول پیگیری‌های ویژه وزیر ورزش وجوانان تقدیر و تشکر نمایم.

موزه ملی اسب پیش از این در مجموعه چوگان شهدا دایر بود که به دلیل انجام مرمت و همچنین تغییر مدیریت مجموعه شهدا، اقلام موجود در موزه به موزه ملی ورزش منتقل شد.