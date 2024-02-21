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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۴۶

فرمانده قرارگاه منطقه ای شمالغرب نزاجا:

حضور حداکثری در انتخابات فتنه های دشمنان را نقش برآب می کند

حضور حداکثری در انتخابات فتنه های دشمنان را نقش برآب می کند

ارومیه - فرمانده قرارگاه منطقه ای شمال غرب نزاجا گفت: حضور حداکثری مردم در انتخابات فتنه افکنی های دشمنان را بار دیگر نقش بر آب خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم ستاد سیروس امان اللهی پیش از ظهر چهارشنبه، در مراسم جشن اعیاد شعبانیه در مسجد امیرالمونین (ع) ارومیه اظهار کرد: دشمنان با تمام توان به دنبال ضربه زدن به نقاط قوت کشور و نظام اسلامی هستند، اما در مقابل وحدت و همدلی مردم ما بزرگترین عامل یأس و نا امیدی دشمنان است.

وی ادامه داد دشمنان با تمام توان به دنبال ضربه زدن به نقاط قوت کشور و نظام اسلامی هستند، اما در مقابل وحدت و همدلی مردم ما بزرگترین عامل یأس و نا امیدی دشمنان است و حضور حداکثری در انتخابات به عنوان یکی از بارزترین نمودهای اتحاد مردم، بار دیگر فتنه افکنی دشمنان را نقش بر آب خواهد کرد.

امان اللهی افزود: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به عنوان حافظان مردم عزیز و کشور اسلامی، همواره حضور مستمر و مداومی را در تمامی میدان‌ها داشته اند و شرکت در انتخابات را همانند سایر حماسه‌ها پرشور و اثر گذار رقم خواهند زد.

فرمانده قرارگاه منطقه‌ای شمال غرب نزاجا افزود: یکی از اهداف شوم دشمنان انقلاب در حال حاضر بر عدم مشارکت مردم در انتخابات متمرکز شده، که لازم است هرکس که اثرگذاری دارد در حوزه روشنگری و جهاد تبیین به میدان وارد گردد و در این میان نقش کارکنان ارتش و نیروهای مسلح به عنوان خواص جامعه برجسته و حائز اهمیت است.

این مراسم با آئین تجلیل از کارکنان برتر در حوزه فرهنگی خاتمه یافت.

کد مطلب 6033743

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