۴۳۸ انشعاب غیرمجاز در عنبرآباد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عبدیان، مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران گفت: از ابتدای آذر ماه تا کنون ۱۲۱ فقره انشعاب شناسایی و به مجاز تبدیل شد و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان برخورد با انشعابات غیرمجاز به صورت جدی دنبال می‌شود.

وی افزود: انشعابات غیرمجاز باعث هدررفت آب می‌شود و ما نسبت به کشف و شناسایی این موارد بسیار حساسیم و با متخلفان به طور جد برخورد می‌شود.

عبدیان، ادامه داد: افت فشار و هدر رفت آب باعث اختلال در نظام خدمت رسانی ما هستند و ما انتظار داریم شهروندان نسبت به این مسئله بی تفاوت نباشند و درصورت مشاهده تخلف، با تماس با سامانه ۱۲۲ این موارد را اطلاع دهند.