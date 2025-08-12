۳۳۲۶ انشعاب غیرقانونی آب در کرمان قطع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، استان کرمان با بحران کمآبی مواجه است و سالانه حدود یک میلیارد مترمکعب کسری آب دارد. بررسیها نشان میدهد بخش قابلتوجهی از هدررفت آب در این استان ناشی از انشعابات غیرمجاز است، موضوعی که شرکت آب و فاضلاب کرمان اقدامات جدی را برای مقابله با آن آغاز کرده است.
علیرضا عبدیان، تأکید کرد: وجود انشعابات غیرقانونی، توزیع عادلانه آب را مختل میکند.
مدیرعامل شرکت آبفای کرمان افزود: استفاده غیرمجاز از آب شرب نهتنها حقوق سایر مشترکان را نقض میکند، بلکه خطر آلودگی شبکه آب، افزایش هدررفت و افت فشار را به همراه دارد و خدمات رسانی را با مشکل مواجه میسازد.
عبدیان خاطرنشان کرد: برخورد با متخلفان بهصورت مستمر در دستور کار است و در صورت شناسایی، انشعابات غیرمجاز قطع شده و متخلفان جریمه یا به مراجع قضائی معرفی میشوند.
بر اساس آمار ارائه شده، از ابتدای سال تا پایان تیرماه ۲۸۹۰ انشعاب غیرمجاز قطع شده و تنها در مردادماه نیز ۴۳۶ مورد دیگر شناسایی و برطرف شده است.
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از شناسایی و قطع ۳۳۲۶ انشعاب غیرقانونی آب در این استان از ابتدای سال جاری خبر داد.
