به گزارش خبرگزاری مهر، محمد ثابت اقلیدی بابیان اینکه سرو سیمین و دو جایزه ویژه این جشنواره به هنرمندان فارس تعلق گرفت، گفت: استان فارس در این جشنواره با کسب بالاترین آثار برگزیده رتبه برتر کشور را از آن خود کرد.

مدیر کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس گفت: تندیس سرو سیمین ۸ به همراه لوح سپاس و هدیه نقدی به استاد هنرمند ماجد شهریاری برای رشته منبت از شهرستان آباده تعلق گرفت.

او افزود: استاد هنرمند رسول مردانی بلداجی در رشته خاتم به عنوان هنرمند برگزیده معرفی و جایزه ویژه جشنواره و همچنین علیرضا مصلح هنرمند منبت روی چوب جایزه فاخر در بخش دانش آموزی این جشنواره را دریافت کردند.

گفتنی است شب گذشته طی مراسمی که در برج میلاد تهران برگزار شد، برگزیدگان جشنواره بین المللی فجر صنایع‌دستی و هنرهای سنتی (سرو سیمین ۸) با حضور وزیر میراث فرهنگی و سفرای کشورهای خارجی و هنرمندان داخلی و خارجی معرفی شدند.