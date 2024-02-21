محورهای رایزنی قرقاش و پدرسون درباره سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الخلیج آنلاین، انور قرقاش مشاور دیپلماتیک رییس امارات و گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه پیرامون آخرین تحولات مربوط به بحران سوریه رایزنی کردند.

قرقاش و پدرسون درباره تلاش های دیپلماتیک جامعه جهانی و فرستاده سازمان ملل در راستای دستیابی به راهکار سیاسی که تضمین کننده پایان رنج های انسانی و تقویت کننده امنیت و ثبات در منطقه است، گفت وگو کردند.

مشاور دیپلماتیک رئیس دولت امارات در این دیدار بر حمایت امارات از تلاش های سازمان ملل پیرامون این پرونده تاکید کرد و گفت که راه حل سیاسی تنها راه برای دستیابی به توافقی است که موجب حفظ ثبات، یکپارچگی و امنیت سوریه می شود و این کشور را به جایگاه اصلی خود در منطقه می رساند.

قرقاش تصریح کرد که در شرایط و چالش های موجود در منطقه چاره ای جز تداوم و افزایش تلاش ها برای دستیابی به پیشرفت در مسیر سیاسی در سوریه نیست.

از طرفی دیگر فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در سوریه ضمن تشریح آخرین تحولات و تلاش های سازمان ملل برای حل بحران سوریه، اعلام کرد که فعالیت های سیاسی در سوریه به بن بست رسیده است و با تداوم درگیری ها، این کشور نمی تواند اوضاع اقتصادی خود را بهبود ببخشد.