‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یزدان رضایی با بیان اینکه شرایط بارندگی در سال‌آبی جاری در مقایسه با گذشته مناسب نبوده و کشور وارد چهارمین سال خشکسالی شده است، گفت: این در حالی است که مسئولان و متخصصان مربوطه نیازهای آبی شهرها و استان‌های مختلف را به دقت احصا کرده‌اند.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: بر این اساس میزان آب قابل استفاده برای نیازهای ضروری در پیک تابستان استخراج شده است.

وی یادآور شد: برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است که جلساتی، به معاون اول رئیس جمهور و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه و در نهایت تأیید و تصویب شده است.

رضایی اضافه کرد: در همین راستا بسته‌های تأمین مالی این طرح‌های ویژه برای تأمین آب مورد نیاز مناطق مختلف در شرایط کنونی کشور در سازمان برنامه و بودجه در مراحل نهایی به سر می‌برد.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به واسطه انجام و پیشبرد اقدامات جهادی و نیز رعایت الگوهای مصرف توسط شهروندان، امید است بدون کوچک‌ترین مسئله‌ای از جهت تأمین نیازهای شرب و متعارف از دوره کنونی عبور کنیم.