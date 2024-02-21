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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۱۲

نیازهای آبی استان‌های کشور به دقت احصا شد/تنظیم طرح ویژه تامین آب

نیازهای آبی استان‌های کشور به دقت احصا شد/تنظیم طرح ویژه تامین آب

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو گفت: بر این اساس برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، یزدان رضایی با بیان اینکه شرایط بارندگی در سال‌آبی جاری در مقایسه با گذشته مناسب نبوده و کشور وارد چهارمین سال خشکسالی شده است، گفت: این در حالی است که مسئولان و متخصصان مربوطه نیازهای آبی شهرها و استان‌های مختلف را به دقت احصا کرده‌اند.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو در ادامه تصریح کرد: بر این اساس میزان آب قابل استفاده برای نیازهای ضروری در پیک تابستان استخراج شده است.
وی یادآور شد: برای هر نقطه، هر یک از شهرستان‌های کشور و نیز هر کانون جمعیتی، طرح ویژه‌ای تنظیم شده که برشی از طرح‌های بلندمدت است که جلساتی، به معاون اول رئیس جمهور و مسئولان سازمان برنامه و بودجه ارائه و در نهایت تأیید و تصویب شده است.
رضایی اضافه کرد: در همین راستا بسته‌های تأمین مالی این طرح‌های ویژه برای تأمین آب مورد نیاز مناطق مختلف در شرایط کنونی کشور در سازمان برنامه و بودجه در مراحل نهایی به سر می‌برد.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو خاطرنشان کرد: به واسطه انجام و پیشبرد اقدامات جهادی و نیز رعایت الگوهای مصرف توسط شهروندان، امید است بدون کوچک‌ترین مسئله‌ای از جهت تأمین نیازهای شرب و متعارف از دوره کنونی عبور کنیم.

کد مطلب 6033906

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    نظرات

    • علی IR ۰۹:۴۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
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      به نظر میرسد دو راه حل اساسی برای حل کمبود آب راه گشاست، اول گسترش انواع تصفیه خانه های فاضلاب شهری، روستایی و صنعتی است که به حفظ محیط زیست و باز چرخانی آب کمک کند و دوم احداث تعداد زیادی واحدهای آب شیرین کن در جوار دریاهای جنوب و شمال کشور است که از طریق انرژی اتمی و خورشیدی آب دریا را شیرین کند

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