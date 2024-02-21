آسانژ به دلیل وخامت وضعیت جسمانی در دادگاه شرکت نکرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نووستی، جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، به دلیل وخامت وضعیت جسمانی جلسات رسیدگی به پرونده خود در دادگاه عالی لندن را از دست داد و همچنین به دلیل وخامت حالش از حضور در کنفرانس ویدئویی نیز خودداری کرد.

این موضوع را کلویی شلوسبرگ، مشاور آزاد آسانژ رسانه‌ای کرد و به رسانه‌ها گفت: «البته جولیان حضور نداشت و حتی از طریق تماس ویدئویی هم در جلسه دادگاه شرمت نکرد او شرایط خوبی ندارد.»

به گفته او، قاضی نسبت به این اتفاق رویکرد بدی نداشته است و مشاور آسانژ این اتفاق را نشان دهنده می‌داند که ممکن است مثبت باشد. وی خاطرنشان کرد که طرف آمریکایی استدلال‌های خود را روز چهارشنبه ارائه خواهد کرد.

دولت بریتانیا پیش از این فهرستی از پرونده‌ها و اتهامات را برای رسیدگی به دادگاه عالی ارجاع داده بود که مستلزم آن است که دادگاه جلسات رسیدگی را به مدت دو روز آغاز کند و طی آن تعیین خواهد کرد که آیا آسانژ فرصت ادامه درخواست تجدید نظر در مورد تصمیم برای استرداد او به ایالات متحده راخواهد داشت یا خیر.

آسانژ با ۱۸ اتهام جنایی روبرو است که می‌تواند او را تا ۱۷۵ سال زندانی کند. یکی از آخرین گزینه‌ها برای جلوگیری از انتقال وی به ایالات متحده ممکن است شکایت به دادگاه حقوق بشر اروپا باشد.