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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۱:۲۶

مدیرکل دفتر امور سیاسی استانداری اردبیل خبر داد؛

تأیید صلاحیت ۲۵۳ کاندیدای مجلس از سوی شورای نگهبان در اردبیل

تأیید صلاحیت ۲۵۳ کاندیدای مجلس از سوی شورای نگهبان در اردبیل

اردبیل- مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل از اعلام نظر شورای نگهبان در تأیید صلاحیت ۲۵۳ داوطلب برای انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان اردبیل خبر داد.

بهروز زلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان آمار مربوط به نظر شورای نگهبان درباره نتایج بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی، اظهار کرد: صلاحیت ۲۵۳ داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم در پنج حوزه انتخابیه استان اردبیل از سوی شورای نگهبان تأیید شد.

وی تصریح کرد: از تعداد ۲۵۳ داوطلب، صلاحیت ۱۱۸ نفر در حوزه انتخابیه اردبیل، نیر، نمین و سرعین و ۵۲ نفر در حوزه انتخابیه پارس‌آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز تأیید شده است.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل گفت: شورای نگهبان صلاحیت ۳۷ نفر را در حوزه انتخابیه خلخال و کوثر، ۲۳ نفر را در حوزه انتخابیه مشگین‌شهر و ۲۳ نفر را نیز در حوزه انتخابیه گرمی و انگوت تأیید کرده است.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل با اشاره به آمار داوطلبان انصراف داده از رقابت انتخاباتی افزود: ۱۸ داوطلب پیش از اعلام نظر شورای نگهبان درباره تأیید صلاحیت‌ها انصراف داده بودند که با انصراف ۱۲ نفر پس از اعلام نظر شورای نگهبان، شمار داوطلبان انصراف داده به ۳۰ نفر رسید.

کد مطلب 6034339

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