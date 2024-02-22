آغاز پویش «آقا مرتضی» در اردوهای راهیان نور

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش فرهنگی آقا مرتضی، همزمان با حضور زایران راهیان نور در مناطق عملیاتی دفاع مقدس و یادمان‌های شهدای جنوب کشورتوسط معاونت فرهنگی هنری ستاد مرکزی راهیان نور کشور آغاز شد.

این‌پویش به یاد شهید سید مرتضی آوینی با موضوع ساخت مستند با تلفن همراه در اردوهای راهیان نور استان‌های خوزستان و ایلام راه‌اندازی شده و زایران می‌توانند در آن شرکت کنند.

به این‌ترتیب علاقه‌مندان و زایران یادمان‌های شهدای دفاع مقدس می‌توانند آثار تولیدی خود را تا ۲۲ اسفند به معاونت فرهنگی هنری ستاد مرکزی راهیان نور کشور ارسال کنند. به ۳ نفر از آثار برگزیده هدایایی اهدا می‌شود و آثارشان در پایگاه اینترنتی و شبکه‌های اجتماعی ستاد مرکزی راهیان نور منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان برای شرکت در پویش فرهنگی آقا مرتضی می‌توانند از طریق بارکد روی پوستر این‌پویش آثار خود را ارسال کنند.