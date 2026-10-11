به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی عبدی شامگاه یکشنبه در سخنانی با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، اظهار کرد: مردم ایران با حضور مستمر خود در صحنه و حفظ سنگر خیابان، وفاداری و بصیرت خود را نشان داده‌اند و این حضور، اقدامی ارزشمند در مسیر صیانت از نظام اسلامی است.

وی با اشاره به جایگاه حفظ نظام در اندیشه دینی افزود: حفظ نظام اسلامی از مهم‌ترین تکالیف شرعی است و مردم با حضور آگاهانه خود در صحنه، در مسیر انجام این وظیفه الهی گام برمی‌دارند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به سیره یاران امام حسین (ع) و فداکاری آنان در مسیر ولایت، خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام سرشار از نمونه‌هایی از وفاداری و اطاعت است که نشان می‌دهد پایداری در مسیر حق، نیازمند ایمان، بصیرت و آمادگی برای تحمل سختی‌هاست.

بصیرت مردم، پشتوانه پایداری نظام اسلامی

عبدی با تجلیل از حضور مردم در شرایط دشوار، تصریح کرد: ملت ایران با بصیرت و آگاهی خود در فراز و نشیب‌های مختلف، نظام جمهوری اسلامی را همراهی کرده‌اند و این حضور و حمایت مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه تقابل جمهوری اسلامی ایران با دشمنان، صرفاً یک رویارویی نظامی نیست، گفت: جنگ امروز، علاوه بر عرصه نظامی، در حوزه باورها و اعتقادات نیز جریان دارد و دشمن تلاش می‌کند با بهره‌گیری از ابزارهای مختلف، اراده و باور مردم را تضعیف کند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به آیات قرآن کریم و سرگذشت قدرت‌های مستکبر در طول تاریخ، بیان کرد: قرآن کریم نمونه‌های متعددی از سرنوشت مستکبرانی را بیان می‌کند که با وجود برخورداری از قدرت و امکانات، در برابر اراده الهی شکست خوردند.

عبدی با اشاره به ماجرای فرعون، نمرود و اصحاب فیل، افزود: از منظر آموزه‌های دینی، قدرت مادی به‌تنهایی تضمین‌کننده پیروزی نیست و ایمان، ایستادگی و توکل به خداوند از عوامل مهم پایداری جبهه حق به شمار می‌روند.

وی همچنین با اشاره به واقعه طبس، این رویداد را نمونه‌ای از ناکامی دشمنان در برابر ملت ایران دانست و تأکید کرد: تکیه بر ایمان، وحدت و حفظ روحیه مقاومت می‌تواند زمینه‌ساز عبور از دشواری‌ها و توطئه‌ها باشد.

ضرورت حفظ وحدت و تقویت روحیه مقاومت

عبدی در ادامه با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و تقویت روحیه امید در جامعه، خاطرنشان کرد: ملت ایران در مقاطع حساس تاریخی با اتکا به باورهای دینی و همبستگی اجتماعی، مسیر خود را ادامه داده است و استمرار این رویکرد می‌تواند در مواجهه با تهدیدها و فشارهای دشمنان مؤثر باشد.

وی در پایان با دعا برای پیروزی جبهه حق، موفقیت رزمندگان اسلام و تعجیل در فرج حضرت ولی‌عصر (عج)، بر ضرورت حفظ وحدت، تقویت ایمان و تداوم حمایت از نظام جمهوری اسلامی تأکید کرد.