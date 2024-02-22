به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، فرشاد محمدپور معاون نظارت این بانک گفت: در راستای حسن اجرای مقررات و ضوابط مربوط به نرخ‌های سود تسهیلات و انواع سپرده‌ها در شبکه بانکی، مقرر شد تا موارد تخلف در رعایت ضوابط مزبور مورد بررسی ویژه قرار گرفته و به قید فوریت، اعمال اقدامات انضباطی و انتظامی متناسب با تخلف مربوطه در چارچوب ضوابط قانونی در دستور کار قرار گیرد.

معاون نظارت بانک مرکزی تصریح کرد: صلاحیت حرفه‌ای اعضای هیأت مدیره ی بانک‌های متخلف، مجدداً بررسی خواهد شد.



گفتنی است بازرسی‌های میدانی بانک مرکزی از شعب بانکی در زمینه رعایت ضوابط این بانک در مورد نرخ انواع سود سپرده‌های بانکی در دستور کار بوده و اقدامات تنبیهی لازم در مورد بانک‌های متخلف به اجرا درمی‌آید.



بر اساس این گزارش، بانک مرکزی ۱۰ بهمن ۱۴۰۱ در بخشنامه‌ای، مصوبه شورای پول و اعتبار درباره اصلاح نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی را به شبکه بانکی ابلاغ کرد که به شرح زیر تعیین شد:



الف) سقف نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار:

۱- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی: ۵٪

۲- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه ماهه: ۱۲٪

۳- سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش ماهه: ۱۷٪

۴- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید یک سال: ۵‏‏.۲۰ ٪

۵- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید دو سال: ۵‏.۲۱ ٪

۶- سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت با سررسید سه سال: ۵‏.۲۲ ٪



ب) نرخ سود تسهیلات عقود غیر مشارکتی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی حداکثر ۲۳٪ و نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد میان بانک / مؤسسه اعتباری غیربانکی با مشتری معادل ۲۳٪ تعیین می‌شود.



پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه و بلندمدت که قبل از سررسید برداشت شوند، معادل نرخ سود علی‌الحساب سپرده سرمایه‌گذاری متناظر با دوره ماندگاری آن با کسر یک واحد درصد خواهد بود.