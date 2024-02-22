ایران به جمع ۴ تیم برتر جهان رسید/ جدال سخت با برزیل برای فینال

به گزارش خبرنگار مهر، در مرحله یک چهارم نهایی رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی امارات امروز از ساعت ۱۹ تیم‌های ملی ایران و امارات به مصاف هم رفتند که این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود ایران به پایان رسید تا ساحلی بازان ایران با این پیروزی راهی مرحله نیمه نهایی شوند. محمد معصومی زاده و سید مهدی میرجلیلی گلزنان ایران در این دیدار بودند.

لیست نفرات ایران

تیم ملی ایران در این دیدار با ترکیب اولیه حمید بهزادپور، امیرحسین اکبری، علی میرشکاری، محمد مرادی و محمد معصومی زاده به میدان رفت و مسلم مسیگر (کایپتان)، سید مهدی میرجلیلی، رضا امیری، سعید پیرامون، مهدی شیرمحمدی و موحد محمدپور و محمدعلی مختاری نیمکت نشینان تیم ملی در ابتدای بازی بودند.

وقت اول

در وقت اول این دیدار تیم ملی ایران کاملاً توپ و میدان را در اختیار داشت و اماراتی‌ها بیشتر با حضور در نیمه خودی تلاش کردند مانع از فرو ریختن دروازه شوند. دفاع منسجم اماراتی‌ها جواب داد و وقت اول با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

وقت دوم

با شروع وقت دوم این دیدار، تیم امارات برخلاف جریان بازی موفق شد نخستین گل این دیدار را به ثمر برساند و بازی یک بر صفر شود.

در پانزدهمین دقیقه این دیدار، تیم ملی ایران فرصت خوبی داشت اما تیر دروازه مانع از ورود توپ به دروازه شد. لحظاتی بعد، «محمد معصومی زاده» موفق شد با یک ضربه سر دروازه امارات را باز کند و بازی را به تساوی بکشاند.

در آخرین دقیقه وقت دوم، سید مهدی میرجلیلی دروازه بان تیم ملی موفق شد با یک شلیک تماشایی دروازه امارات را باز کند تا وقت دوم این دیدار با نتیجه ۲ بر یک به پایان برسد.

وقت سوم

در وقت دوم، اماراتی‌ها تلاش کردند بازی را به تساوی بکشانند اما موفق به این کار نشدند تا این دیدار در پایان با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم ملی فوتبال ساحلی ایران به پایان برسد.

ساحلی بازان ایران این پیروزی به نیمه نهایی صعود کردند و در این مرحله به مصاف برزیل خواهند رفت.