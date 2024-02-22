فهرست کامل نامزدهای انتخاباتی مجلس در حوزه انتخابیه اندیمشک

به گزارش خبرنگار مهر، استانداری خوزستان با انتشار این فهرست از همه نامزدها خواست کد انتخاباتی خود را بشناسند و در تبلیغات انتخاباتی از آن استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، تبلیغات انتخاباتی از امروز آغاز شد و به مدت یک هفته ادامه خواهد داشت.

انتخابات مجلس قرار است روز جمعه ۱۱ اسفند به طور همزمان در سراسر کشور برگزار شود، حوزه انتخابیه اندیمشک یک کرسی در مجلس شورای اسلامی دارد.

اسامی نامزدهای انتخاباتی به شرح زیر است:

اسداله آغی نژاد

میثم بزرگی

مراد بهادری

مجتبی بهشتی

عبدالرحمن پورجوادی

عبدالرحیم چگله

فریدون حسنوند

مهدی خدادادی

سیدمحمدحسن دانش

علی پناه رشنوی

شعیب رشیدی

مصطفی رشیدی اصل

نوراله شکیبایی

رضا شهریان

حافظ طولابی

نام نام خانوادگی

امیرحسین عشقی میر

علی اکبر فرزام

علی رضا فلوان

محمدعلی قاسمیان

جهانبخش قلاوند

عیسی محمدپور

شیرین مختاری

شاهین مختاری نیا

بابک مرادی

سیدرضا موسوی نیا

فیروز میردریکوند

عزت الله میرزاوند

ایرج میرعالی

کرامت میری

سیدجواد هاشم زاده

رامین هدایتی

فریدون یعقوب وند

