- استان: فارس
- حوزه انتخابیه: اباده، بوانات، خرم بید و سرچهان
- شعار انتخاباتی: (گفتمان عدالت و مبارزه با مافیای قدرت و ثروت)
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
مهدی حسین پور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
- رزومه:
- اینجانب مهدی حسین پور سال ۱۳۶۵ در یک خانواده مذهبی و انقلابی در روستای باغ صفا به دنیا آمدم پدر بنده کشاورز و مادر خانه دار هستند. دوران تحصیل از مقطع ابتدایی تا متوسطه را در زادگاه خود گذراندم همزمان با تحصیل در فعالیتهای فرهنگی مسجد
- سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
تعیین مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی امری پیچیده و چندوجهی است، چرا که عملکرد این نهاد از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است. با این وجود، برخی از آسیبهای کارکردی مجلس که به طور مکرر توسط منتقدان و صاحب نظران مطرح میشود عبارتند از: ۱. عدم کارآمدی در قانونگذاری: تصویب قوانین متعدد و بعضاً متناقض عدم تناسب قوانین با نیازهای جامعه عدم توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی در فرایند قانونگذاری طولانی شدن فرایند تصویب قوانین ۲. ضعف در نظارت بر عملکرد دولت: عدم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت عدم استفاده از ابزارهای نظارتی به طور مؤثر عدم برخورد قاطع با تخلفات دولتمردان تمرکز بر مسائل سیاسی و جناحی در نظارت بر دولت ۳. عدم شفافیت و پاسخگویی: عدم شفافیت در تصمیمگیریها و عملکرد مجلس عدم پاسخگویی کافی به مردم و رسانهها عدم وجود سازوکارهای مناسب برای نظارت مردم بر عملکرد مجلس ۴. وابستگی به جناحهای سیاسی: غلبه نگاه جناحی بر منافع ملی در تصمیمگیریها عدم انسجام و وحدت رویه در مجلس عدم تعهد به برنامهها و وعدههای انتخاباتی ۵. ضعف در جذب و تربیت نیروی انسانی متخصص: عدم تناسب تعداد نمایندگان با جمعیت کشور عدم وجود شرایط و ضوابط مناسب برای انتخاب نمایندگان پایین بودن سطح دانش و تخصص برخی از نمایندگان ۶. عدم انطباق با تحولات جامعه: عدم بهروزرسانی قوانین و ساختار مجلس متناسب با تحولات جامعه عدم استفاده از فناوریهای نوین در فرایند قانونگذاری و نظارت ۷. عدم اعتماد عمومی: پایین بودن سطح اعتماد عمومی به مجلس عدم تمایل مردم به مشارکت در انتخابات مجلس البته لازم به ذکر است که این آسیبها مختص به مجلس شورای اسلامی نیست و در بسیاری از مجالس قانونگذاری در سایر کشورها نیز وجود دارد. با این وجود، تلاش برای رفع این آسیبها و ارتقای کارکرد مجلس امری ضروری است که باید توسط نمایندگان، نخبگان و آحاد جامعه به طور جدی دنبال شود. راهکارهای رفع آسیبهای کارکردی مجلس: اصلاح قانون انتخابات و نظام انتخاباتی ارتقای سطح دانش و تخصص نمایندگان افزایش شفافیت و پاسخگویی مجلس تقویت نظارت بر عملکرد دولت استفاده از ابزارهای نوین در فرایند قانونگذاری و نظارت جلب اعتماد عمومی نکته: مهم است که به این نکته توجه شود که آسیبهای کارکردی مجلس شورای اسلامی ریشه در عوامل مختلفی دارد، از جمله ساختار سیاسی و اجتماعی کشور، فرهنگ سیاسی، و سطح توسعه اقتصادی و اجتماعی. رفع این آسیبها نیازمند یک عزم ملی و تلاش همهجانبه از سوی نخبگان، مردم و مسئولان است. منابع: [[نشانی وب نامعتبر برداشته شد]] ([نشانی وب نامعتبر برداشته شد]) [[نشانی وب نامعتبر برداشته شد]] ([نشانی وب نامعتبر برداشته شد]) [[نشانی وب نامعتبر برداشته شد]] ([نشانی وب نامعتبر برداشته شد]) بررسی کامل شد • نتیجهای پیدا نشد • جستجوی موضوعات مربوط تصویر نمایه مجلس برای تقویت نقش تقنینی و نظارتی خود چه باید انجام دهد؟ نمایش پیشنویسها برای تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، اقداماتی در سطوح مختلف و توسط ذینفعان گوناگون قابل انجام است که در ادامه به برخی از آنها اشاره میشود: در سطح ساختاری: اصلاح قانون انتخابات و نظام انتخاباتی: ایجاد تناسب بیشتر بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور اعمال شرایط و ضوابط مناسب برای انتخاب نمایندگان ترویج و تسهیل مشارکت مردم در انتخابات اصلاح آئیننامه داخلی مجلس: تسهیل و تسریع فرایند قانونگذاری تقویت ابزارهای نظارتی مجلس افزایش شفافیت و پاسخگویی مجلس ارتقای سطح دانش و تخصص نمایندگان: ارائه آموزشهای تخصصی به نمایندگان جذب و استخدام کارشناسان متخصص در حوزههای مختلف استفاده از فناوریهای نوین: استفاده از سامانههای الکترونیکی در فرایند قانونگذاری و نظارت افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات و عملکرد مجلس در سطح عملکردی: تمرکز بر قانونگذاری مبتنی بر نیازهای جامعه: انجام مطالعات و پژوهشهای لازم قبل از تصویب قوانین استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی در فرایند قانونگذاری توجه به نظرات و مطالبات مردم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت: استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی مانند سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص برخورد قاطع با تخلفات دولتمردان تمرکز بر نظارت عالیه و پرهیز از دخالت در امور جاری افزایش شفافیت و پاسخگویی: اطلاعرسانی شفاف در مورد تصمیمگیریها و عملکرد مجلس پاسخگویی به مردم و رسانهها ایجاد سازوکارهای مناسب برای نظارت مردم بر عملکرد مجلس تقویت تعامل با نخبگان و جامعه مدنی: استفاده از نظرات و مشورت نخبگان در فرایند قانونگذاری و نظارت جلب مشارکت مردم در تصمیمگیریها در سطح جامعه: ارتقای فرهنگ سیاسی: افزایش آگاهی عمومی از وظایف و اختیارات مجلس تقویت مطالبهگری عمومی از نمایندگان تشویق مردم به مشارکت در انتخابات حمایت از رسانهها: تسهیل فعالیت رسانهها در انعکاس اخبار و عملکرد مجلس حمایت از آزادی بیان و نقد سازنده
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
در سطح ساختاری: اصلاح قانون انتخابات و نظام انتخاباتی: اصلاح آئیننامه داخلی مجلس: ارتقای سطح دانش و تخصص نمایندگان: استفاده از فناوریهای نوین: در سطح عملکردی: تمرکز بر قانونگذاری مبتنی بر نیازهای جامعه: نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت: افزایش شفافیت و پاسخگویی: قویت تعامل با نخبگان و جامعه مدنی: در سطح جامعه: ارتقای فرهنگ سیاسی: حمایت از رسانهها
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
دلایل متعددی وجود دارد که نمایندگان مجلس باید از تجملگرایی و اشرافیگری پرهیز کنند: ۱. تعهد به آرمانهای انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی ایران بر پایه عدالت، سادهزیستی و مبارزه با ظلم و فساد بنا شده است. نمایندگان به عنوان خادمین مردم و منتخبین ملت، موظف به تبعیت از این آرمانها و پرهیز از هرگونه رفتار اشرافیگرانه هستند. ۲. حفظ اعتماد عمومی: مردم ایران به نمایندگان خود اعتماد میکنند تا در راستای منافع ملی و حل مشکلات کشور گام بردارند. تجملگرایی و اشرافیگری نمایندگان، این اعتماد را خدشهدار میکند و مردم را از نظام و حاکمیت دور میکند. ۳. ضرورت الگوسازی: نمایندگان به عنوان الگو برای مردم جامعه هستند. تجملگرایی و اشرافیگری آنها، ترویج فرهنگ مصرفگرایی و بیعدالتی خواهد بود. ۴. حفظ بیتالمال: منابع و امکاناتی که در اختیار نمایندگان قرار میگیرد، بیتالمال و متعلق به مردم است. تجملگرایی و اسراف در بیتالمال، خیانت به مردم و حقوق آنها محسوب میشود. ۵. ضرورت پاسخگویی: نمایندگان در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو هستند. تجملگرایی و اشرافیگری آنها، زمینه را برای سوءاستفاده و فساد فراهم میکند و آنها را در معرض نقد و انتقاد مردم قرار میدهد.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
تأثیرات مثبت همراهی و همیاری قوا: تسریع در حل مسائل: با همکاری قوا، مسائل و چالشهای کشور با سرعت و دقت بیشتری شناسایی و حل میشوند. بهبود کارایی و اثربخشی: همیاری قوا منجر به استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور میشود. افزایش اعتماد عمومی: مردم با مشاهده همدلی و همکاری قوا، به نظام و دولت اعتماد بیشتری پیدا میکنند. تقویت انسجام ملی: همراهی قوا به وحدت و انسجام ملی کمک میکند. جلوگیری از سوءاستفاده: همیاری قوا مانع از سوءاستفاده افراد و گروههای خاص از قدرت میشود.
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
در سطح فردی: بی اعتمادی مردم: زمانی که مردم احساس کنند که نمایندگانشان به وظایف خود عمل نمیکنند، اعتماد خود را به آنها از دست میدهند. این بی اعتمادی میتواند منجر به کاهش مشارکت در انتخابات و سایر فعالیتهای مدنی شود. ناامیدی و نارضایتی: بی توجهی نمایندگان به مشکلات مردم میتواند منجر به ناامیدی و نارضایتی عمومی شود. این نارضایتی میتواند به تنشهای اجتماعی و حتی ناآرامیهای سیاسی منجر شود. از دست رفتن فرصتها: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمیکنند، فرصتهای توسعه و پیشرفت کشور از دست میرود. در سطح جامعه: فساد: غفلت از مسئولیت پذیری میتواند زمینه را برای فساد فراهم کند. زمانی که نمایندگان از قدرت خود برای منافع شخصی سو استفاده میکنند، به اعتماد عمومی آسیب میرسد و جامعه به طور کلی رنج میبرد. نابرابری: بی توجهی به نیازهای اقشار آسیب پذیر جامعه میتواند منجر به افزایش نابرابری شود. این نابرابری میتواند به تنشهای اجتماعی و ناآرامیهای سیاسی منجر شود. ضعف در حکمرانی: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمیکنند، کارایی و اثربخشی دولت کاهش مییابد. این امر میتواند به مشکلات متعددی در زمینههای مختلف مانند اقتصاد، آموزش و بهداشت و درمان منجر شود. در سطح بین المللی: ضعف در روابط بین الملل: زمانی که یک کشور به تعهدات بین المللی خود عمل نمیکند، اعتبار آن کشور در سطح بین المللی خدشه دار میشود. این امر میتواند به روابط آن کشور با سایر کشورها آسیب برساند. بی ثباتی منطقهای: بی توجهی به مشکلات منطقهای میتواند منجر به بی ثباتی و ناامنی در منطقه شود.
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
صداقت و صراحت در گفتار و عمل پاسخگویی به سوالات و دغدغههای مردم تلاش برای حل مشکلات مردم ارتباط مستمر با مردم و حضور در جمعهای مختلف دفاع از حقوق مردم در برابر ظلم و ستم تلاش برای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض حفظ بیتالمال و مبارزه با فساد قانونمداری و احترام به حقوق مردم
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
نماینده مجلس برای جلوگیری از نگاه بخشینگری و توجه به مصالح کل کشور، باید اقداماتی را در پیش بگیرد که در ادامه به برخی از آنها اشاره میکنم: ۱. تعهد به قانون اساسی و سوگند نمایندگی: نماینده باید در ابتدای کار خود، سوگند یاد کند که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفادار باشد و از حقوق ملت دفاع کند. این سوگند باید به طور مداوم در ذهن نماینده باشد و او را در تصمیمگیریها و اقداماتش راهنمایی کند. ۲. افزایش سطح دانش و آگاهی: نماینده باید با مطالعه و تحقیق، سطح دانش و آگاهی خود را در زمینههای مختلف، اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهد. این امر به او کمک میکند تا نگاهی جامع به مسائل کشور داشته باشد و از گرفتار شدن در دام نگاه بخشینگری جلوگیری کند. ۳. مشورت با متخصصان و صاحبنظران: نماینده باید برای تصمیمگیری در مورد مسائل مختلف، با متخصصان و صاحبنظران در آن حوزه مشورت کند. این کار به او کمک میکند تا از زوایای مختلف به مسائل نگاه کند و بهترین تصمیم را برای کشور اتخاذ کند. ۴. سفر به مناطق مختلف کشور: نماینده باید با سفر به مناطق مختلف کشور، از نزدیک با مشکلات و دغدغههای مردم آشنا شود. این کار به او کمک میکند تا نگاهی واقعبینانه به مسائل کشور داشته باشد و در تصمیمگیریهای خود، مصالح همه مردم را در نظر بگیرد. ۵. پرهیز از جناحبندی و گروهگرایی: نماینده باید از جناحبندی و گروهگرایی پرهیز کند و خود را نماینده همه مردم بداند. او باید مصالح کل کشور را در نظر بگیرد و از منافع جناحی و گروهی خودداری کند. ۶. استفاده از نظرات و پیشنهادات مردم: نماینده باید از طریق برگزاری جلسات عمومی، نظرسنجی و سایر روشها، از نظرات و پیشنهادات مردم در مورد مسائل مختلف کشور استفاده کند. این کار به او کمک میکند تا از دیدگاههای مختلف مردم آگاه شود و تصمیماتی را اتخاذ کند که مورد تأیید اکثریت مردم باشد.
- سوالات استانی:
* فارس از جمله استانهای دارای تنش آبی است. کمبود آب شرب در شیراز، خالی شدن روستاها به دلیل خشکسالی و… از جمله پیامدهای این تنش هستند. برای حل این
معضل چه برنامهای دارید؟
پنهان کردن پیشنویسها تنش آبی در استان فارس معضلی چندوجهی است که برای حل آن، نیازمند برنامهریزی جامع و بلندمدت و همچنین اقداماتی در کوتاهمدت و میانمدت است. در ادامه به برخی از راهکارهای برونرفت از این بحران اشاره میکنم: راهکارهای کوتاهمدت: کاهش مصرف آب: فرهنگسازی و آموزش عمومی برای صرفه جویی در مصرف آب، به ویژه در بخش کشاورزی و صنعت اصلاح الگوی کشت و جایگزینی محصولات کمآبی با محصولات پرمصرف افزایش تعرفه آب برای مصارف غیرضروری نصب کنتورهای هوشمند برای کنترل و مدیریت مصرف آب افزایش منابع آب: استفاده از آبهای نامتعارف مانند آبهای خاکستری و فاضلاب اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری احداث سدها و مخازن ذخیره آب راهکارهای میانمدت: توسعه و شبکههای آبرسانی: جلوگیری از هدر رفتن آب در شبکههای انتقال و توزیع استفاده از لولههای باکیفیت و مقاوم در برابر نشتی افزایش راندمان آبیاری: استفاده از سیستمهای نوین آبیاری مانند آبیاری قطرهای و تحت فشار تجهیز چاههای کشاورزی به کنتورهای هوشمند راهکارهای بلندمدت: تغییر اقلیم: انجام تحقیقات و مطالعات برای پیشبینی تغییرات اقلیمی و تدوین برنامههای سازگاری با آن استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر برای کاهش وابستگی به منابع انرژی فسیلی مدیریت جامع منابع آب: ایجاد یکپارچگی در مدیریت منابع آب در سطح استان تدوین و اجرای برنامههای جامع برای مدیریت منابع آب
* کوه خواری و جاده سازی در منابع طبیعی از جمله معضلات استان فارس است. کوه «سرک» در منطقه کازرون از جمله این کوه خواریها و تغییر کاربریها است ب رای حفظ منابع طبیعی استان فارس چه رویکرد و سیاستی را دنبال خواهید کرد؟
تقویت قانونگذاری: تصویب قوانین سختگیرانهتر برای مقابله با کوهخواری و جادهسازی غیرمجاز در منابع طبیعی تصویب قانون واگذاری معادن به عموم مردم در قالب شرکتهای تعاونی فراگیر افزایش مجازات متخلفان جبران خسارات وارده به منابع طبیعی توسط متخلفان افزایش آگاهی عمومی: فرهنگسازی و آموزش عمومی در مورد اهمیت حفظ منابع طبیعی تشویق مردم به گزارش موارد تخلف به مراجع ذیصلاح تقویت نظارت: افزایش تعداد و تجهیزات یگان حفاظت منابع طبیعی استفاده از پهپاد و تصاویر ماهوارهای برای رصد و پایش منابع طبیعی همکاری دستگاههای مختلف مانند قوه قضائیه، نیروی انتظامی و سازمان محیط زیست برای مقابله با تخلفات راهکارهای مقابلهای: برخورد قاطع با متخلفان: قلع و قمع ساخت و سازهای غیرمجاز در منابع طبیعی جلوگیری از ادامه جادهسازی غیرمجاز معرفی متخلفان به مراجع قضائی احیای منابع طبیعی آسیبدیده: کاشت درختان و بوتهها در مناطق آسیبدیده اجرای طرحهای آبخیزداری و آبخوانداری راهکارهای بلندمدت: توسعه پایدار: تدوین و اجرای برنامههای توسعه پایدار با در نظر گرفتن حفظ منابع طبیعی توجه به معیشت جوامع محلی و ارائه آموزشهای لازم به آنها برای استفاده پایدار از منابع طبیعی تغییر نگرش: تغییر نگرش به منابع طبیعی به عنوان سرمایههای ملی و بین نسلی افزایش تعهد و مسئولیتپذیری همه افراد در قبال حفظ منابع طبیعی
* فارس از جمله کانونهای گردشگری ایران محسوب میشود. برای حفظ ابنیه تاریخی فارس و توسعه گردشگری در این استان چه برنامهای دارید؟
مرمت و بازسازی: انجام مرمتهای اصولی و علمی بناهای تاریخی با استفاده از مصالح و تکنیکهای مناسب بازسازی بخشهای تخریبشده با حفظ اصالت بنا ساماندهی و تجهیز: ساماندهی محوطههای پیرامون بناهای تاریخی تجهیز بناها به امکانات رفاهی و گردشگری معرفی جاذبههای گردشگری تاریخی فارس به مردم ایران و جهان توسعه زیرساختهای گردشگری در مناطق تاریخی ارائه خدمات و تسهیلات مناسب به گردشگران
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