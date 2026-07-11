آغاز خاموشی برق در مشهد از فردا یکشنبه

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاشی اظهار کرد: به‌دلیل گرمای بی‌سابقه و افزایش مصرف برق، مدیریت بار اضطراری در مشهد از فردا یکشنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۵ آغاز خواهد شد و خاموشی‌ها برای مشترکان خانگی به صورت روزانه ۲ ساعت اعمال خواهد شد.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: اگرچه تلاش بسیار زیادی انجام شد تا مدیریت بار بدون اعمال خاموشی در بخش خانگی انجام شود، اما برای جلوگیری از بروز مشکلات در پایداری شبکه برق شهر مشهد، ناچار به اجرای این برنامه شدیم.

وی ادامه داد: این جداول از ساعت ۸ صبح یکشنبه ۲۱ تیر اجرایی می‌شود و خاموشی‌ها تا شب ادامه خواهد داشت. برنامه خاموشی در سطح شهر توزیع شده است و مشترکان خانگی روزانه ۲ ساعت قطع برق را تجربه خواهند کرد.

کاشی ادامه داد: تا ساعتی دیگر، پیامکی برای مشترکان ارسال می‌شود که حاوی لینک مشاهده برنامه خاموشی است و شهروندان می‌توانند با مراجعه به این لینک، برنامه خاموشی محل سکونت خود را مشاهده کنند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد گفت: علاوه بر لینک پیامکی، مشترکان می‌توانند از طریق سایت شرکت توزیع نیروی برق مشهد و همچنین اپلیکیشن مربوطه نیز برنامه خاموشی خود را مشاهده کنند. این سه مسیر برای دسترسی شهروندان به اطلاعات خاموشی پیش‌بینی شده است.

وی با تأکید بر نقش شهروندان در مدیریت مصرف برق اظهار کرد: همراهی مردم در این شرایط بسیار مؤثر خواهد بود. ادامه اجرای جداول خاموشی به میزان مصرف برق بستگی دارد. اگر کاهش مصرف از سوی شهروندان محقق شود، ممکن است این جداول تعدیل شده و میزان خاموشی‌ها کاهش یابد.

کاشی با اشاره به مدیریت مصرف در بخش ادارات و دستگاه‌های اجرایی گفت: حدود هزار و ۷۰۰ اداره، بانک و ساختمان مربوط به دستگاه‌های اجرایی در مشهد تحت کنترل هوشمند قرار دارند.

سخنگوی شرکت توزیع نیروی برق مشهد افزود: این مراکز موظف هستند از ساعت ۷ صبح تا ساعت ۱۳، مصرف برق خود را ۲۰ درصد کاهش دهند و از ساعت ۱۳ تا پایان ساعت کاری نیز ۶۰ درصد کاهش مصرف داشته باشند.

وی ادامه داد: تنها ۲۰ درصد از مصرف باقی‌مانده برای فعالیت تجهیزات ضروری مانند دوربین‌های مداربسته، سامانه‌های امنیتی و سرورها در نظر گرفته شده است و اگر هر یک از دستگاه‌ها از میزان تعیین‌شده فراتر بروند، به‌صورت هوشمند با محدودیت بار مواجه خواهند شد.