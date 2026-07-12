فرماندار قشم: تا این لحظه اصابتی در قشم گزارش نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم اظهار کرد: این لحظه اصابتی در قشم گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: بررسی های کارشناسی در حال انجام است و مردم به شایعات توجهی نداشته باشند.
قشم- فرماندار شهرستان قشم در واکنش به صدای شنیده شده در جزیره قشم گفت: تا این لحظه اصابتی در قشم گزارش نشده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسین امیر تیموری فرماندار شهرستان قشم اظهار کرد: این لحظه اصابتی در قشم گزارش نشده است.
وی تاکید کرد: بررسی های کارشناسی در حال انجام است و مردم به شایعات توجهی نداشته باشند.
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