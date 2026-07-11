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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۸

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

مهاجم پرسپولیس به گل گهر پیوست

مهاجم پرسپولیس به گل گهر پیوست

مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس به صورت قرضی و تا پایان فصل بیست و ششم راهی تیم گل گهر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه پرسپولیس، مجتبی فخریان که نیم فصل لیگ گذشته را به صورت قرضی در ملوان بندرانزلی سپری کرده بود، پس از بازگشت به تمرینات پرسپولیس و با نظر کادر فنی، این بار راهی سیرجان شد تا در جمع شاگردان مهدی رحمتی به میدان برود.

این انتقال در حالی نهایی شد که فخریان در فهرست مازاد پرسپولیس قرار نداشت و تصمیم به جدایی، با هدف حضور مستمر در ترکیب اصلی و ادامه روند پیشرفت این مهاجم جوان اتخاذ شد.

لازم به ذکر است؛ مجتبی فخریان همچنان با باشگاه پرسپولیس قرارداد دارد و در پایان فصل آینده، پس از اتمام دوران قرضی خود، به جمع سرخپوشان بازخواهد گشت. مهدی رحمتی که سابقه همکاری با این بازیکن را در آلومینیوم اراک و شمس آذر قزوین دارد، نقش مهمی در نهایی شدن این انتقال ایفا کرد.

کد مطلب 6884986

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