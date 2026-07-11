به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس هواشناسی با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: امروز (شنبه ۲۰ تیر) با بررسی الگوهای جدید نقشه‌های هواشناسی، مشخص شد که اغلب استان‌های کشور وارد گرم‌ترین روزهای سال شده‌اند.

وی افزود: افرادی که در هفته جاری برنامه سفر دارند و به دنبال مناطق خنک‌تر هستند، می‌توانند برای هر استان گزینه‌های مناسب‌تری را انتخاب کنند. در استان آذربایجان شرقی، شهرستان‌های ورزقان و کلیبر، در استان‌های اردبیل و گیلان، مناطق گیلانده و شادمهر، در استان مازندران، بلده و دِلیر و همچنین در استان زنجان، آب‌بر و چورزق از جمله مناطق خنک‌تر برای سفر به شمار می‌روند.

این کارشناس هواشناسی بیان کرد: همزمان با تداوم موج گرما، بادهای ۱۲۰ روزه نیز در شرق کشور به‌طور جدی خودنمایی خواهند کرد. بر این اساس، در استان خراسان جنوبی و در مناطقی همچون طبس، سربیشه، سرایان، عشق‌آباد، بشرویه و نهبندان، احتمال وارد شدن خسارت به تجهیزات شهری و برون‌شهری وجود دارد.

وی ادامه داد: به‌ویژه در جنوب خراسان جنوبی و شمال سیستان و بلوچستان، به بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود در ساعات آلوده از حضور در فضای باز خودداری کنند و در صورت ضرورت، حتماً از ماسک استفاده کنند.

اصغری در پایان خاطرنشان کرد: امروز برای نخستین بار در سال ۱۴۰۵، حداکثر دمای هوای تهران به ۴۱ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید و اگر امروز دمای شهر قم به ۴۶ درجه سانتی‌گراد برسد، موضوعی دور از انتظار نخواهد بود.