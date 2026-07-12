وقوع حادثه دریایی دیگر در نزدیکی عمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تارنمای اینترنتی سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، این سازمان اعلام کرد: حادثه‌ای برای یک کشتی کانتینربر در فاصله ۹ مایل دریایی شرق عمان گزارش شده است.

بر اساس این گزارش، مقام‌های نظامی اعلام کرده‌اند که بخش پشتی کشتی دچار آسیب شده و این حادثه منجر به آتش‌سوزی در داخل کشتی شده است.

این سازمان افزود که مقام‌های مسئول در حال بررسی ابعاد و علت وقوع این حادثه هستند و جزئیات بیشتری هنوز منتشر نشده است.

انتقال خدمه کشتی با یک قایق نجات

این سازمان همچنین به نقل از یک مقام مسئول در کشتی که در شرق عمان هدف قرار گرفت اعلام کرد که وی به این سازمان اطلاع داده که خدمه این کشتی با یک قایق نجات محل را ترک کردند.

واکنش مقام آمریکایی به وقوع حادثه دریایی

پایگاه خبری آکسیوس به نقل از یک مقام آمریکایی مدعی شد: کشتی باری که سپاه پاسداران هدف قرار داد، در حال عبور از مسیر جنوبی تنگه هرمز بود که سلطنت عمان پیشنهاد کرده بود تا بدون محدودیت باز باشد.