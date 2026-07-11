دمای بالای ۵۰ درجه در راه است؛ از ساعت ۱۰ تا ۱۷ زیر آفتاب نمانید

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی، با اشاره به تشدید گرمای هوا در روزهای آینده، گفت: انتظار داریم هوای گرم در روزهای آینده در بخش‌های مختلف کشور مستقر باشد، هرچند شرایط دمایی استان‌ها با یکدیگر متفاوت خواهد بود.

وی افزود: امروز گرم‌ترین روز هفته در تهران است و در روزهای آینده نیز تنها کاهش یک تا دو درجه‌ای دما برای پایتخت پیش‌بینی می‌شود.

ضیائیان بیان کرد: در سایر نقاط کشور نیز انتظار داریم طی روزهای آینده دما در بسیاری از مناطق، به‌ویژه استان‌های جنوب و جنوب‌غرب، به کرات از ۵۰ درجه سانتی‌گراد فراتر برود و سه‌شنبه و چهارشنبه از گرم‌ترین روزها برای این مناطق خواهد بود.

وی با توصیه به شهروندان گفت: توصیه ما این است که به‌ویژه در بازه زمانی ساعت ۱۰ صبح تا ۱۷ بعدازظهر، از حضور مستقیم در معرض نور خورشید تا حد امکان خودداری شود.

رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا در پایان خاطرنشان کرد: افرادی که ناچار به حضور در فضای باز هستند، حتماً از وسایل محافظتی و بهداشتی از جمله کرم ضدآفتاب، عینک آفتابی، کلاه و سایر تجهیزات مناسب استفاده کنند تا از بروز مشکلات ناشی از گرمای شدید و تابش مستقیم آفتاب جلوگیری شود.