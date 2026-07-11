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۲۰ تیر ۱۴۰۵، ۲۲:۰۲

نقل و انتقالات لیگ بیست و ششم؛

تاجرنیا در واکنش به جدایی آسانی: با هم به توافق رسیدیم

تاجرنیا در واکنش به جدایی آسانی: با هم به توافق رسیدیم

رئیس هیئت‌مدیره باشگاه استقلال خبر از توافق به یاسر آسانی بهترین گلزن فصل گذشته این تیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، طی روزهای اخیر بحث در خصوص حضور یا عدم حضور یاسر آسانی وینگر اهل آلبانی تیم فوتبال استقلال در فصل جدید لیگ برتر مطرح شده بود که علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال با انتشار متنی در فضای مجازی به شایعات پایان و خبر از توافق با آسانی داد.

تاجرنیا در شبکه اجتماعی X نوشت: «جلسه دیروز و امروز با یا سرآسانی خیلی خوب بود. هر دو طرف اطمینان از شرایط میخواستیم که حاصل شد. یاسر بخوبی در کنار هم تیمی هاش تمرین میکند.

برخی ایجنت ها که به خواسته‌های اولیه شان نرسیده اند، دنبال حاشیه سازی هستند

هواداران باید هوشیار باشند و گرنه حاشیه سازان موفق میشوند.»

تاجرنیا در واکنش به جدایی آسانی: با هم به توافق رسیدیم

کد مطلب 6885185

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