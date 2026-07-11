شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، قشم و سیریک

به گزارش خبرنگار مهر، بامداد یکشنبه منابع محلی در استان هرمزگان از شنیده شدن صدای انفجار در مناطقی از بندرعباس، جزیره قشم و شهرستان سیریک خبر دادند.



تا لحظه تنظیم این خبر، هیچ یک از نهادهای رسمی از جمله نیروی دریایی سپاه، فرمانداری یا ستاد مدیریت بحران استان، جزئیات این انفجارها را تأیید یا تکذیب نکرده‌اند و ماهیت آنها همچنان نامشخص است.



گزارش‌های تکمیلی متعاقباً اعلام می‌شود.