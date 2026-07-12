به گزارش خبرنگار مهر، ولیالله حیاتی لحظاتی قبل در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: متاسفانه اخباری مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان در فضای مجازی منتشر شده که این موضوع را به شدت تکذیب میکنم.
وی این اخبار را ناشی از عملیات روانی رسانههای معاند با هدف ایجاد تشویش در اذهان عمومی دانست و افزود: امنیت کامل در استان خوزستان برقرار است و هیچ رخداد خاص امنیتی در هیچیک از شهرهای استان گزارش نشده است.
معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در آمادهباش کامل هستند و مردم عزیز استان خوزستان برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانههای رسمی و معتبر توجه کنند.
نظر شما