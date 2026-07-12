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۲۱ تیر ۱۴۰۵، ۳:۵۳

اخبار انفجار در اهواز و آبادان کاملاً بی‌اساس است

اخبار انفجار در اهواز و آبادان کاملاً بی‌اساس است

اهواز - معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان گفت: اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان کذب محض بوده و این موارد شایعاتی بی‌اساس است.

به گزارش خبرنگار مهر، ولی‌الله حیاتی لحظاتی قبل در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: متاسفانه اخباری مبنی بر وقوع انفجار در شهرهای اهواز و آبادان در فضای مجازی منتشر شده که این موضوع را به شدت تکذیب می‌کنم.

وی این اخبار را ناشی از عملیات روانی رسانه‌های معاند با هدف ایجاد تشویش در اذهان عمومی دانست و افزود: امنیت کامل در استان خوزستان برقرار است و هیچ رخداد خاص امنیتی در هیچ‌یک از شهرهای استان گزارش نشده است.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان در پایان تصریح کرد: نیروهای امنیتی، نظامی و انتظامی در آماده‌باش کامل هستند و مردم عزیز استان خوزستان برای اطلاع از اخبار صحیح، تنها به رسانه‌های رسمی و معتبر توجه کنند.

کد مطلب 6885357

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